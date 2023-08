26 sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpi Andrea Bocelli . Koncerty tego włoskiego tenora łączącego muzykę operową i rozrywkową gromadzą największe widownie na świecie. Nie inaczej będzie w Polsce.

"Koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Już dzisiaj mogę zdradzić, że frekwencja na tym wydarzeniu będzie wyższa niż przed rokiem na PGE Narodowym. Czeka nas olbrzymia dawka emocji. Wiemy nie od dzisiaj, że koncerty Andrei Bocellego na całym świecie przyprawiają o drżenie serca i wywołują łzy wzruszenia. Jestem pewien, że tak samo będzie w Chorzowie" - mówił Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która organizuje koncert włoskiego artysty na Śląsku.



Tego wieczoru na Śląsku zaśpiewają także: Maria Aleida - artystka śpiewająca sopranem, Ilaria Della Bidia - gwiazda pop oraz Andrea Griminelli - światowej sławy flecista. Towarzyszyć im będzie jedna z najlepszych młodych orkiestr w Polsce - Orkiestra Akademii Beethovenowskiej oraz Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Za batutą stanie Carlo Bernini, przyjaciel i jeden z pierwszych nauczycieli Andrei Bocellego.



"Andrea Bocelli wystąpi w Polsce już po raz kolejny i bardzo się cieszymy, że tym razem zobaczymy tego legendarnego artystę na Stadionie Śląskim. Jestem przekonany, że włoski tenor dostarczy nam wielu emocji, a fakt, że podczas występu towarzyszyć mu będą również inni znakomici artyści to gwarancja tego, że wydarzenie na długo pozostanie w pamięci uczestników" - poinformował Rafał Byrczek, prezes Stadionu Śląskiego.

Andrea Bocelli wypoczywa na wakacjach z rodziną 1 / 8 61-letni Andrea Bocelli zabrał rodzinę na rejs po Morzu Śródziemnym - te zdjęcia zrobiono w kurorcie Saint Tropez na południu Francji. Tenorowi towarzyszy m.in. jego żona Veronica Berti i 8-letnia córka Virginia. Źródło: Agencja FORUM Autor: EliotPress / MEGA

Maria Aleida to urodzona na Kubie sopranistka, która po przeniesieniu się do USA, została przyjęta do Akademii Sztuk Wokalnych w Filadelfii. Specjalizując się w bel canto, śpiewała w wielu operach, a w Chorzowie razem z Bocellim zaśpiewa m.in. fragment z "Traviaty" Verdiego oraz "Time to say goodbye" ("Con te partiro").



Kolejnym towarzyszem tenora na scenie będzie Andrea Griminelli - flecista, który przez blisko 40 lat trwającej kariery wystąpił jako solista w wielu koncertach i współpracował z legendarnymi orkiestrami, m.in. w Nowym Jorku, Los Angeles, Paryżu czy Berlinie. Na sierpniowym koncercie wystąpi w partii solowej, m.in. w pieśni neapolitańskiej "Funiculi funicula".



Po raz kolejny u boku Bocellego wystąpi Ilaria Della Bidia - piosenkarka, kompozytorka, artystka i pianistka. Artystka wykonuje utwory jazzowe, bluesowe, a także pop i dance. Wspólnie wykonają dwa utwory: "Vivo per lei" oraz "Canto della terra".

Dodajmy, że włoski tenor zaśpiewa także na PGE Narodowym w Warszawie (14 sierpnia 2024 r.) i w Tauron Arenie Kraków (16 listopada 2024 r.).

W listopadzie 2020 r. ukazał się album "Believe", który zawiera m.in. duety z laureatkami nagrody Grammy - śpiewaczką operową Cecilią Bartoli oraz artystką country Alison Krauss. Tenor dołączył na płytę także nigdzie niepublikowany utwór Ennio Morricone oraz dwie własne kompozycje.

"Kocham Polskę, kraj Jana Pawła II, kocham również wrażliwość, kreatywność i hojność Polaków. Uwielbiam wielkich artystów, którzy pochodzą z tego kraju, niezwykłe zabytki, okazałe kościoły, które ożywiają wasze miasta. Doceniam wasz głęboki sposób doświadczania muzyki oraz bezcenne ciepło i przywiązanie, z którymi zawsze mnie witacie" - podkreślał wielokrotnie włoski wokalista.