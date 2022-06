"Witajcie moi drodzy przyjaciele, moja orkiestra i ja nie mogliśmy się doczekać powrotu do Polski w tym roku! Dlatego jest mi bardzo smutno, że z powodu trwającej pandemii jesteśmy zmuszeni przełożyć naszą trasę koncertową na 2022 rok. Moje koncerty to dzielenie się miłością, śmiechem, śpiewem, dzielenie się zabawą. Dzielenie się radością z pięknej muzyki i wieczorne walcowanie RAZEM - nie osobno. Wasze bilety będą honorowane na nowe daty, a kiedy to wszystko się skończy, kiedy moja orkiestra, chór, soliści i ja wrócimy na scenę w Polsce, obiecuję, że sprawimy, że zapomnisz o wszystkich swoich smutkach. Sprawimy, że zapomnisz o zmartwieniach. I spędzimy szczęśliwe wieczory wypełnione muzyką, którą Ty i ja będziemy pamiętać na zawsze! Z całego serca dziękuję za lojalność i cierpliwość, za bycie członkiem naszej wielkiej „Rodziny André-Rieu”. Kochani bądźcie zdrowi i do zobaczenia w przyszłym roku! Dużo miłości dla Was, André."

André Rieu po odwołaniu trasy koncertowej w 2021 roku