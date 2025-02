Ukrainian Freedom Orchestra: Muzyczni żołnierze Ukrainy [RELACJA]

W trakcie koncertu zaczął mnie zastanawiać wybór repertuaru. Skoro tematem przewodnim jest walcząca Ukraina, to można było się spodziewać dużego kontrastu – chwile grozy i spokoju. I o ile nie trzeba tłumaczyć, jak brzmi "IX Symfonia", to rzeczywiście początek był bardzo spokojny, wręcz ponury, przygnębiający, ale za to, gdy weszli soliści – Olga Bezsmertna (sopran), Nataliia Kukhar (mezzosopran), Władysław Bijalski (baryton) i Wasyl Sołodkij (tenor) – a całości wtórował Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, powagę i mrok zastąpiono triumfalnym, finałowym wydźwiękiem. Dowiedziałem się w trakcie, że niektórzy nazywają to dzieło “Symfonią Radości” i tu rzeczywiście można przytaknąć, gdyż na scenie zobaczyliśmy dokładne odwzorowanie słynnej łacińskiej sentencji: przez ciernie do gwiazd.