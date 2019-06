AlterFest 2019 w Mysłowicach: Bitamina, Syny, Psychocukier

Ósma edycja AlterFestu odbędzie się w dniach 19-20 lipca w niezwykłej przestrzeni Kościoła Ewangelickiego w Mysłowicach. Kto dołączył do składu?

Bitamina zagra podczas AlterFest 2019 /Krzysztof Radzki / East News

Podczas AlterFestu usłyszymy najciekawszych przedstawicieli polskiej muzyki alternatywnej.

W tym roku podczas odbywającego się w Kościele Ewangelickim w Mysłowicach wydarzenia pojawi się dziesięciu wykonawców prezentujących szeroko pojętą muzykę alternatywną.

Do ogłoszonych wcześniej Rebeki, Rosalie., Kasi Lins, oraz zespołów Santabarbara i Mona Polaski dołączyła kolejna piątka.

Wśród nich znalazł się będący jednym z największych objawień ostatnich lat zespół Bitamina, którego brzmienie można określić mianem połączenia jazzu, hip hopu i popu. Oprócz Bitaminy usłyszymy także raperski duet Syny oraz formację Psychocukier, którą można nazwać jednym z najważniejszych polskich zespołów grających rocka alternatywnego.

Clip Bitamina Nikt - & Dawid Podsiadło (Flirtini: Heartbreaks & Promises vol. 4)

Line-up tegorocznego AlterFestu zamyka katowicko-mysłowicki duet elektroniczny The Party Is Over oraz założony przez Kubę Wandachowicza (Cool Kids Of Death), Roberta Tutę (Agressiva 69) i Marcina Pryta (19 Wiosen) projekt TRYP.

Bilety jednodniowe kosztują 50 zł, dwudniowe karnety - 80 zł.