Przypomnijmy, że europejska trasa Alter Bridge pierwotnie była zaplanowana na 2020 r. - w związku z pandemią koronawirusa została ona odwołała. W jej ramach grupa miała wystąpić 30 czerwca 2020 w MCK w Katowicach. Ostatecznie na polski koncert fani będą musieli poczekać do 7 listopada.

Alter Bridge pracuje obecnie nad swoim siódmym albumem studyjnym, następcą "Walk The Sky" (2019), który zapewnił grupie pierwsze miejsce na kilkunastu listach przebojów na całym świecie. Aby zaostrzyć apetyt fanów, zespół udostępnił zdjęcia ze studia w swoich mediach społecznościowych. Ponieważ album, który nie został jeszcze zatytułowany, ma zostać wydany w 2022 roku, fani, którzy kupią bilety na nadchodzące koncerty, będą pierwszymi na świecie, którzy usłyszą nowe utwory na żywo.

W roli gościa specjalnego pojawi się nagrodzona Grammy formacja Halestorm, na której czele stoi charyzmatyczna wokalistka Lzzy Hale. Zespół promować będzie swój najnowszy materiał "Back From The Dead". Piąta płyta ukaże się 6 maja, a poznaliśmy już singel "The Steeple".

Koncertowy wieczór otwierać będzie grupa Mammoth WVH, która na muzycznej scenie zadebiutowała w czerwcu 2021 roku, za sprawą albumu zatytułowanego po prostu "Mammoth WVH". To właśnie z tego krążka pochodzi nominowany do Grammy utwór "Distance". Przypomnijmy, że liderem formacji jest Wolfgang van Halen, basista zespołu Van Halen i syn nieżyjącego już lidera tej grupy - Eddiego Van Halena.

"Alter Bridge wraca do Europy i Wielkiej Brytanii tej zimy z przyjaciółmi z Halestorm i Mammoth. Będzie to pyszny dźwiękowy szwedzki stół z jedenastostopniowym rock'n'rollowym trzęsieniem ziemi! Nie przegapcie tego!"- zapowiada Myles Kennedy, lider Alter Bridge.



Lzzy Hale z Halestorm dodaje: "Do wszystkich naszych europejskich dziwaków: tęskniliśmy za wami i cieszymy się, że w końcu przepłyniemy ocean, by znów was zobaczyć! Tym razem będziemy dzielić scenę ze wszystkimi naszymi przyjaciółmi:legendarnym Alter Bridge i jedynym w swoim rodzaju Mammoth WVH! Nie chcecie przegapić tego show! Nie mogę się doczekać, aby doświadczyć pasji europejskich fanów rocka!!! Do zobaczenia z przodu i pośrodku!".

Bilety do sprzedaży trafią 29 kwietnia o godz. 11.

Ceny biletów:

250 zł (w przedsprzedaży)

270 zł (w dniu koncertu).

Post-grunge'owy Alter Bridge tworzą muzycy znani wcześniej z grupy Creed (gitarzysta Marc Tremonti, perkusista Scott Philips i basista Brian Marshall) plus wokalista Myles Kennedy (aktualnie towarzyszący Slashowi).

W swojej twórczości Alter Bridge miesza ze sobą elementy różnych rodzajów rocka i metalu, ale nawet najcięższe kompozycje przyprawione są sporą dawką melodii.