Akademia Pana Kleksa na żywo! "Tego w Polsce jeszcze nie było"

Dwa miesiące po kinowej premierze "Akademii Pana Kleksa" - nowej ekranizacji na podstawie opowieści Jana Brzechwy w reżyserii Macieja Kawulskiego - znany z niej magiczny świat, pełen fantastycznych postaci i porywających przygód, będzie mieć swój ciąg dalszy w spektakularnym wydaniu na żywo. Już 24 lutego w Atlas Arenie w Łodzi startuje Akademia Pana Kleksa - Muzyczna Szkoła Wyobraźni i do końca kwietnia odwiedzi jeszcze sześć innych miast oraz największych hal widowiskowych w Polsce.

Akademia Pana Kleksa na żywo - co już wiemy?

Na widzów w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Trójmieście, Krakowie i Katowicach czekają spektakle z mnóstwem wizualnych oraz muzycznych niespodzianek, przygotowane w specjalnej, koncertowej formule. Poza dużą porcją zabawy i edukacji dla całej rodziny, każde widowisko będzie okazją do spotkania na żywo aktorów, którzy wzięli udział w realizacji najnowszej części filmu.

Reklama

Do Akademii Pana Kleksa na żywo - Muzycznej Szkoły Wyobraźni zaprosi nas znana z dużego ekranu Ada Niezgódka, czyli Antonina Litwiniak. W ekscytującą podróż do krainy kreatywności i magii zabierze nas także Sebastian Stankiewicz, czyli filmowy Ptak Mateusz. Obok nich na scenie wystąpią jeszcze m.in. Daniel Walasek - Książę Vincent, Konrad Repiński - Albert oraz Jana Jachimek - grająca jako Serdel. Będą też muzyczne gwiazdy - znani z towarzyszącej premierze "Akademii Pana Kleksa" piosenki "Do gwiazd" - Carla Fernandes i Oskar Cyms.

"To nie koniec zaplanowanych na trasie atrakcji i gości. Wszystkie widowiska przygotowano z myślą o widzach w każdym wieku - zarówno rodzice, jak i dzieci, młodzież i dziadkowie, znajdą na żywo wiele okazji do zabawy i uruchomienia własnej wyobraźni. Akademia Pana Kleksa na żywo - Muzyczna Szkoła Wyobraźni to multimedialne widowisko w nowym wydaniu, łączące grę aktorską, magię i muzykę w formie, jakiej jeszcze w Polsce nie było" - czytamy w zapowiedzi.

Spotify

W celu zapewnienia jak najlepszej rozrywki całym rodzinom, organizatorzy przygotowali pakietów rodzinnych, dzięki którym można nabyć bilety na wydarzenie w niższych cenach. Specjalny rabat czeka również dla szkół.

Akademia Pana Kleksa na żywo - Muzyczna Szkoła Wyobraźni - gdzie zagra?

Akademia Pana Kleksa na żywo zawita do siedmiu miast:

24.02 - Łódź, Atlas Arena

02.03 - Wrocław, Hala Stulecia

16.03 - Poznań, MTP Pawilon 3A

24.03 - Warszawa, COS Torwar

13.04 - Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA

20.04 - Kraków, TAURON Arena

27.04 - Katowice, Spodek