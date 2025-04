Czy Polak ma szansę na rozwój kariery za granicą? Margaret ma mocne zdanie

Margaret , która zdobyła popularność m.in. dzięki singlowi " Cool Me Down ” (który zyskał uznanie także w Szwecji), zauważyła, że europejski rynek muzyczny ma problem z akceptowaniem polskich artystów. Chociaż wielu artystów z Polski marzy o międzynarodowej karierze, licząc na większą rozpoznawalność i wyższe zarobki, nie jest łatwo przełamać barierę na zagranicznych rynkach muzycznych. Piosenkarka przypomina, że część z nich wydaje anglojęzyczne utwory, bierze udział w Eurowizji , a także stara się zdobywać popularność w zagranicznych talent show.

W rozmowie z ZAiKS-em piosenkarka wyznała, że Polacy mają naprawdę trudne zadanie, próbując zdobyć uznanie na międzynarodowej scenie. "Ta kariera międzynarodowa to mega trudny case dla nas, Polaków. Nikt nas nie bierze na poważnie, dla ludzi z całego świata jesteśmy 'Poland, who?'" - stwierdziła. Dodała również, że promotorzy w Polsce często preferują artystów z innych krajów, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii .

"Przychodzi ci do polskiego radia jakiś promotor, mówi: 'Słuchaj, mam mega laskę z UK, super jej idzie i mam jeszcze super laskę z Białorusi'. No przecież ten chłop nie sprawdzi nawet tej drugiej laski z Białorusi, mimo że jesteśmy w Polsce” - mówi sfrustrowana.

Margaret uważa, że Europejczycy nie są przyzwyczajeni do polskiej muzyki. "Teraz sobie wyobraź tę sytuację w UK. Idziesz i mówisz: 'Mam taką laskę stąd, stąd i taką z Polski'. On nawet by nigdy nie pomyślał, że chciałby puścić jakąś laskę z Polski. Europa nie jest przyzwyczajona do słuchania polskiej muzyki i żeby ktoś posłuchał naszej muzyki tak po prostu i wtedy dopiero ją ocenił, no to jeszcze potrzeba trochę czasu" dodała.