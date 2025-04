Gwiazdor trafił do szpitala po występie. Nie uwierzysz, co się stało na scenie!

Ronson zdobył ogromną popularność w 2015 roku dzięki hitowi " Uptown Funk " z Bruno Marsem, który zdominował listy przebojów. W swojej karierze zdobył dziewięć nagród Grammy , a także Oscara za piosenkę " Shallow " z filmu A Star Is Born w 2019 roku. Ostatnio otrzymał nominację do Oscara za utwór " I’m Just Ken " z filmu Barbie.

W zeszłym tygodniu Ronson ogłosił, że w swojej nadchodzącej książce "Night People: How to Be a DJ in ’90s New York City" podzieli się wspomnieniami z czasów, kiedy rozpoczynał swoją karierę w latach 90.