Takiego teledysku w Polsce jeszcze nie było! Sarsa łączy sztukę ze sztuczną inteligencją

Sarsa wraca w nowej odsłonie! Jej najnowszy singiel "Awantury" to zapowiedź szóstej płyty, która łączy artystyczne korzenie wokalistki z nowoczesnym brzmieniem. Teledysk, stworzony we współpracy z AI, to wizualny eksperyment przenoszący widza w surrealistyczny świat emocji i symboli. Jakie przesłanie niesie nowy utwór i czego możemy się spodziewać po nadchodzącym albumie?