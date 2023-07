Pierwsza edycja festiwalu Jazz Around odbyła się rok temu. Została bardzo dobrze przyjęta. Uczestnicy festiwalu mogli cieszyć się nie tylko brzmieniami muzyki, ale także otoczeniem malowniczego zamku w Mosznej. Kiedy odbędzie się druga edycja Jazz Around Festival? Jakie zmiany czekają festiwalowiczów?

Jazz Around Festival 2023 - najważniejsze informacje

Jazz Around Festival to święto jazzu, funku, groove’u oraz soulu. To niezwykłe święto, podczas którego młodość spotyka się z tradycją, a klasyczne brzmienia przeplatają się z odważnymi i nowatorskimi propozycjami artystów.

W poprzednim roku na festiwal zagrali min. Poluzjancji, Jules Buckley z AUKSO — Okiestrą Kameralną Miasta Tychy, Code Fry, Theo Katzman, Dirty Loops oraz Jazzonowa. W tym roku fani muzyki jazzowej mogą liczyć na nowe doświadczenia, które odbędą się w nowym miejscu.

Kiedy i gdzie odbywa się Jazz Around Festival 2023?

Organizatorzy postanowili zmienić charakter wydarzenia na indoorowy. Tegoroczny Jazz Around Festival odbędzie się w Katowicach. Koncerty odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Sali NOSPR. Wykorzystanie wnętrz nie tylko pozwoli na lepsze nagłośnienie i wybrzmienie muzyki, ale także stanie się niezależny od warunków pogodowych. To pozwoli także uczestnikom festiwalu na szybszy i wygodniejszy dojazd oraz oszczędność czasu.

Katowice uznawane są także za stolicę polskiego jazzu, co podkreśli wagę wydarzenia, a fanom pozwoli na odkrycie nieznanych zakamarków tego pięknego miasta.

Festiwal odbędzie się 21 i 22 lipca. Sprzedaż biletów w dalszym ciągu trwa. Karnet na dwa dni festiwalu kosztuje 399 zł. Natomiast karnet jednodniowy to koszt 269 zł.

Zdjęcie MCK i sala koncertowa NOSPR zapewnią słuchaczom doświadczenia na wysokim poziomie / East News

Kto wystąpi na Jazz Around Festival 2023?

Festiwal potrwa dwa dni. Każdy z nich wypełniony będzie unikatowymi i pięknymi brzmieniami.

Pierwszego dnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym wystąpią: After ‘ours, Incognito, Klawo, Mabaso & Kuba Badach, Øle Borud, Stephen Day oraz The Comet Is Coming.

Natomiast w sali NOSPR pojawią się: Dorota Miśkiewicz feat. Henryk Miśkiewicz, Marek Napiórkowski Oktet String Theory, Mychelle i USO9001.

Drugiego dnia w MCK będą koncertować: Brooklyn Funk Essentials, Candlelight Ficus, Cory Wong, Jacob Banks, Mononeon, MÖRK i Theo Croker.

W Sali NOSPR drugiego dnia wystąpią: Benjamin Clementine, Kasia Pietrzko Trio/Maciej Kądziela/ Andrzej Chyra "Norwid", Monika Borzym oraz Tertia May.

