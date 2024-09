Ledwo co Smolasty odwołał koncerty, a tu wielka gwiazda robi to samo

Childish Gambino przełożył resztę koncertów w Ameryce Północnej, aby skupić się na zdrowiu. Glover zdobył popularność zarówno jako muzyk, aktor i komik. W ostatnich tygodniach promował swoje najnowsze wydawnictwo - album "Bando Stone & the New World". Niestety, część fanów będzie musiała poczekać nieco dłużej, zanim zobaczy swojego idola na żywo.

Na naszym rodzimym podwóreczku opisywaliśmy przez kilka ostatnich dni podobną sytuację związaną z raperem Smolastym. Co prawda Smolasty nie był w trakcie światowej trasy koncertowej, ale odwiedzał polskie miasta, to kto wie, czy nie wziął na swoje barki cięższej pracy niż Glover. W końcu "Smoła" przez jakiś czas grał dwa koncerty dziennie. Skończyło się to poważnymi kłopotami zdrowotnymi artysty.