Na scenie, grupa zaistniała w 1996 roku, za sprawą debiutanckiego albumu " Come Find Yourself ", który pokrył się wielokrotną platyną. Szczególną uwagę przykuł singiel " Scooby Snacks ", w którym znalazły się sample z filmów Quentina Tarantino takich jak " Pulp Fiction " czy " Wściekłe Psy ".

W latach 90. w USA, wokół zespołu wytworzył się niemalże kult, który z resztą z czasem dotarł też do Europy. Na brytyjskiej liście przebojów, ich debiutancki album utrzymywał się przez aż dwa lata! Dzięki temu, Fun Lovin' Criminals byli w stanie zagrać wręcz legendarny koncert na festiwalu Glastonbury w 1999 roku.

