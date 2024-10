25 października 2024 roku swoją premierę miała EP-ka Def Jam World Tour: Berlin . To kolejna część projektu realizowanego przez wytwórnię , w której polscy artyści przemierzają cały świat i współpracują z twórcami z różnych miejsc. Dotychczas mogliśmy usłyszeć materiały nagrane w Paryżu, Bukareszcie i Johannesburgu .

Def Jam World Tour dotarło do Berlina. Kto pojawił się na projekcie?

Do grona dołączył teraz Berlin i kawałki nagrane przez Young Leosię , Duszyna, Bambi i Young Igiego . Gościnnie pojawili się także Waima i Duke102 .

Na EP-ce znajduje się sześć numerów topowych artystów z polskiej sceny rapowej. Na pierwszych dwóch piosenkach zatytułowanych "CZEMU NIE ŚPISZ" i jego anglojęzycznym odpowiedniku "NEED U" usłyszymy Bambi eksperymentującą z klubowym brzmieniem. "Z LOTNISKA DO STUDIA" to z kolei ostry rapowy numer, na którym energią zarażają Duke102 i Duszyn.