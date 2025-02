37-latek obecnie na swoim koncie ponad 20 nagród Grammy. Czyni go to jednym z trzech raperów, którym się to udało, zaraz obok Kanye'ego Westa i Jaya-Z. Przebój "Not Like Us" (hit na Drake'a) zdobył w tym roku statuetki w kategoriach nagranie roku, piosenka roku, najlepsze wykonanie rapowe, najlepsza rapowa piosenka i najlepszy teledysk.