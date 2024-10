Aktor znany również z filmów takich jak " Irlandczyk " czy Ojciec chrzestny " w rozmowie dla WTF Podcast stwierdził, że gdyby nie raperzy tacy jak Wu-Tang Clan, Jay-Z czy Mobb Deep, którzy zrozumieli i docenili produkcję oraz uczynili ją częścią hip-hopowej kultury , prawdopodobnie dzieło odniosłoby mniejszy sukces: " Tylko hip-hop to zrozumiał i przyjął, a następnie to się rozprzestrzeniło i trwało ".

Ikoniczny kawałek Mobb Deep - "It's Mine" z gościnnym występem Nasa zawiera fragment motywu przewodniego do "Człowieka z blizną" oraz nawiązuje do postaci Tony'ego Montany: