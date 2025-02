Z Eurowizji trafił na listę "ekstremistów". Wydał oświadczenie

Sw@da x Niczos to duet artystów, którzy już 14 lutego zaprezentują się podczas preselekcji do Eurowizji 2025 . Tuż przed finałem dowiedzieliśmy się, że profil na Instagramie Sw@dy (czyli Wiktora Szczygła ) - tworzącego duet znany z utworu "Lusterka" - trafił na białoruską czarną listę "materiałów ekstremistycznych".

Producent muzyczny nie czekał długo z komentarzem i momentalnie zabrał głos na Instagramie. Nie ukrywał zaskoczenia sytuacją. Warto podkreślić, że za obserwowanie lub komentowanie zakazanych kont grozi w Białorusi do dwóch lat więzienia.

"Ataki i zakazy to dowód na to, że muzyka ma moc - jeśli się jej boją, to znaczy, że wybrzmiewa głośno. Nie przestajemy tworzyć, śpiewać i mówić. Najpiękniej jak potrafimy, czyli 'po svojomu'" - czytamy.