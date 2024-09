"Wymarzony reprezentant Polski na Eurowizji 2025" został oficjalnie wybrany. Wierni fani prestiżowego konkursu z całej Polski zdecydowali. To oni, wraz z ekspertami, co roku głosują w plebiscycie, bo znają rywalizację od podszewki i śledzą poczynania uczestników każdej edycji. Całe przedsięwzięcie organizowane jest przez "Dziennik Eurowizyjny".

18 września na stronie "Dziennika Eurowizyjnego" pojawiły się oficjalne wyniki tegorocznego głosowania. Okazuje się, że ulubienicą fanów Eurowizji jest Sara James. To ona zajęła pierwsze miejsce i została wymarzoną reprezentantką Polski.

Reklama

Niektórzy fani spodziewali się innego wyniku. Mieli faworytkę z poprzednich preselekcji

Wielu fanów Eurowizji spodziewało się nieco innego wyniku. Justyna Steczkowska bowiem była jedną z najbardziej chwalonych uczestniczek minionych preselekcji i to ją wielu widzów pragnęło ujrzeć na wielkiej scenie prestiżowego konkursu. W głosowaniu "Dziennika Eurowizyjnego" zajęła jednak dopiero trzecie miejsce. Oprócz Sary James wyprzedził ją jeszcze jeden młody artysta - Jann. Wokalista próbował swoich sił w preselekcjach rok wcześniej, a na drodze do zwycięstwa stanęła mu wówczas Blanka i jej przebój "Solo". Udało mu się jednak wówczas wygrać plebiscyt "Dziennika Eurowizyjnego" i to on został wymarzonym reprezentantem Polski według fanów.

Pomimo młodego wieku ma ogromne doświadczenie sceniczne. Sara James zasłynęła już na arenie międzynarodowej

Sara James jeszcze kilka miesięcy temu nie mogłaby wziąć udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji 2025. Powodem był jej wiek. Niedawno jednak skończyła 16 lat i rzeczywiście ma szansę na udział w prestiżowym konkursie. Czy widzowie TVP wybiorą ją na oficjalną reprezentantkę Polski? Przekonamy się już niedługo.

Młoda wokalistka, pomimo wieku, może pochwalić się niemałym doświadczeniem konkursowym i scenicznym. Miała okazję wystąpić na Eurowizji Junior w 2021 r. w Paryżu. Wówczas reprezentowała Polskę z piosenką "Somebody" i zajęła zaszczytne drugie miejsce. Później próbowała swoich sił w zagranicznej telewizji. Artystka została uczestniczką amerykańskiego "Mam talent", gdzie zdobyła "złoty przycisk" od jednego z najbardziej surowych jurorów - Simona Cowella. W programie dotarła aż do wielkiego finału. Wystąpiła wówczas ze słynnym Black Eyed Peas.

Sara James obecnie uznawana jest za jeden z ważniejszych głosów młodego pokolenia w naszym kraju. Zdobyła statuetkę Fryderyka za "Najlepszy debiut fonograficzny". Gdyby została naszą reprezentantką w międzynarodowym konkursie z pewnością by nie zawiodła.

Kto jeszcze miał szansę zostać "Wymarzonym reprezentantem Polski"? Tak prezentują się wyniki głosowania

O zwycięzcy plebiscytu na "Wymarzonego reprezentanta Polski na Eurowizji 2025" zadecydowali nie tylko fani konkursu, lecz także eksperci, wybrani przez redakcję serwisu "Dziennik Eurowizyjny". Głosować można było za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także oficjalnej strony internetowej. Ranking prezentuje się następująco:

Sara James - 42 punkty Jann - 38 punktów Justyna Steczkowska - 28 punktów Roksana Węgiel - 24 punkty Margaret - 23 punkty Doda sanah Viki Gabor Ralph Kamiński Dawid Podsiadło