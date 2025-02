Piaseczny ocenił szansę Steczkowskiej. "Nie słucham takiej muzyki"

"Justyna jest tytanem pracy, znamy się wiele, wiele lat i naprawdę podziwiam to, że właściwie ona nie ma czasu chyba na odpoczynek albo odpoczywa na tyle prędko, że naprawdę ilość wyzwań, które podejmuje, jest wyjątkowo duża. I też chcę powiedzieć, że to jest przykład tego, że warto jest dążyć bardzo mocno do swojego celu, bo przecież to nie pierwszy moment, kiedy Justyna zabiegała o tę nominację" - wyjawił.

"Ubiegłoroczny występ nie dał jej tego sukcesu, ale tym fajniej, że pokazuje młodziakom właśnie, że my nieco starsi... Chciałbym tutaj uniknąć kwestii wiekowych, ale jednak nieco starsi... nieczęsto gra nas radio. Natalia Kukulska nagrała genialną płytę, która jest właśnie płytą radiową, a niespecjalnie się jej słyszy, stąd myślę sobie, że obecność Justyny jest dowodem na to, że mamy ciągle coś do zaproponowania i trafiamy na swoich odbiorców, na swoich widzów. Przecież to dzięki ich głosom Justyna dostała tę nominację" - podkreślił we wspomnianym wywiadzie.