Występ artystki zapowiada się niezwykle spektakularnie. Justyna Steczkowska wyjawiła, że zamierza zaskoczyć widzów swoją choreografią. "'Gaja' nie jest balladą, tylko jest bardzo energetyczną piosenką, w której wręcz ruch jest wymagany, bo inaczej to nie zadziała, inaczej to nie pociągnie publiczności za sobą. Dlatego tutaj nawet wymyśliliśmy, że polecę na chwilę w górę. Jeśli to się uda, to będzie coś naprawdę wow" - zapowiedziała gwiazda.

Justyna Steczkowska stara się stworzyć jak najlepsze show, ponieważ wciąż pamięta o swojej ubiegłorocznej przegranej. Okazuje się jednak, że ma wyjaśnienie, dlaczego w 2024 r. poniosła klęskę w krajowych preselekcjach. "Przegrałam tak naprawdę przez to, że wtedy akurat przedstawiciel telewizji, Piotr Klatt, dał mi zero punktów. I przez to po prostu ja przegrałam tylko tym jednym punktem z Luną. I tyle. Natomiast dlaczego tak się stało, to ja nie znam na to odpowiedzi, nawet w to nie wnikam i nie ma to dla mnie większego znaczenia" - wspomniała w rozmowie z Eską.