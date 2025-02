Dominik Dudek nie brał pod uwagę udziału w kolejnych preselekcjach do Eurowizji. Zmieni zdanie tylko pod jednym warunkiem

Głosami widzów polskie preselekcje do Eurowizji 2025 wygrała Justyna Steczkowska. To właśnie ona poleci w maju do Bazylei, aby reprezentować Polaków w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji. Gwiazda musiała zmierzyć się z wieloma rywalami, między innymi z Dominikiem Dudkiem, który z utworem "Hold The Light" zajął finalnie trzecie miejsce w preselekcjach. Choć był jednym z faworytów, nie wygrał, a w wywiadach wielokrotnie podkreślał, że w przypadku przegranej nie będzie już więcej startował ze swoją propozycją. Teraz zdradza, co mogłoby zmienić jego zdanie.