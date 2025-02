W jednej z najdroższych kawiarni na świecie zagrali piosenkę Zenka Martyniuka. Disco polo podbija świat!

New York Cafe w Budapeszcie to jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych kawiarni na świecie. Znajduje się w zabytkowym budynku, a jej wnętrza wręcz ociekają luksusem - nie brakuje tam złoconych detali, marmurowych kolumn czy imponujących fresków na suficie. Turyści chętnie odwiedzają historyczne miejsce, co widać po długich kolejkach, które niemalże codziennie ustawiają się pod drzwiami kawiarni.