Marcin Miller jest liderem działającej od 1990 r. grupy Boys . Formacja należy do największych gwiazd disco polo, a jej przeboje "Jesteś szalona", "Wolność", "Najpiękniejsza dziewczyno" czy "Moja kochana" od lat śpiewa cała Polska. Grupa aktywnie koncertuje i bierze udział w wielkich, telewizyjnych festiwalach. Niedługo wystąpią podczas jednej z największych imprez tanecznych w Polsce - na Roztańczonym PGE Narodowym .

Artysta zmaga się z problemami, które niekiedy uniemożliwiają mu normalne funkcjonowanie. Niedawno nawet zmuszony był odwiedzić szpital. Mimo to stara się nieustannie dzielić miłością ze swoimi fanami i zaskakuje niektórych z nich. Ostatnio spotkał się z jedną ze swoich słuchaczek. Była to dla kobiety niespodzianka - nie miała pojęcia, że to właśnie jej idol zjawi się w umówionym miejscu.