Co Marcin Miller myśli na temat swojej emerytury?

Marcin Miller wyznał, że w przyszłości to żona będzie go utrzymywała

W niedawnej rozmowie z Jastrząb Post lider grupy Boys podkreślił, że nie martwi się swoją przyszłością. Nie zamierza schodzić ze sceny, bo muzyka jest dla niego najważniejszą wartością w życiu, jednak jeśli byłby zmuszony do podjęcia takiego kroku, nie zostałby bez grosza. Marcin Miller prowadzi bowiem, wraz z żoną, inny dochodowy biznes . Para wynajmuje lokale. Artysta żartuje nawet, że gdy skończy karierę, będzie żył na utrzymaniu żony.

"Ja nie muszę żyć z muzyki. Zawsze to powtarzam. (...) A jak już przestanę śpiewać, chociaż nie przestanę, bo uwielbiam to robić, to żona będzie mnie utrzymywać" - zdradził niedawno lider Boys.