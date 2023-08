Gdyby spojrzeć do pierwszego lepszego słownika języka angielskiego, słowo showcase oznacza "gablotę wystawową". Wyobrażam sobie ją jako potężny, przeszklony mebel w jednej z galerii. A w środku wszystko - od lamp, przez medale, ordery, obrazy i trofea.

I podobnie jest z festiwalami showcase'owymi, gdzie różnorodnych artystów zebrano w jednej "gablocie". Tego rodzaju wydarzenia stają się coraz popularniejsze i z roku na rok gromadzą coraz większą publiczność. Już 14 września w Łodzi wystartuje kolejna edycja Great September i potrwa przez 3 dni.

Reklama

Great September 2022: Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia! 1 / 40 "To człowiek tworzy metamorfozy": Rozmowa Anny Gacek z Ralphem Kaminskim Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Wójcik

O co chodzi z showcase'ami i dlaczego warto się wybrać?

Żyjemy w czasach nieograniczonego dostępu do dzieł kultury. Platformy streamingowe z filmami, serialami i muzyką - czasem trudno się zdecydować na co warto poświęcić czas. Streamingowy gigant Spotify informował, że w 2023 roku dziennie na platformie pojawia się ok. 60 tysięcy nowych utworów. Kto dałby radę sprawdzić aż tyle dźwięków i wyłuskać te najbardziej wartościowe? Z pomocą przychodzą festiwale showcase'owe.

W ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja festiwalu Great September podczas której w Łodzi zgromadzili się najważniejsi przedstawiciele rodzimej branży. Począwszy od speców znających rynek muzyczny od innej, bardziej technicznej strony, przez znanych już i lubianych wykonawców, po debiutantów, którzy za sprawą festiwalu zyskali pokaźniejsze grono fanów.

Podczas pierwszej edycji imprezy łódzkie EC1 przerodziło się w centrum festiwalowe z prawdziwego zdarzenia. Festiwal w tym roku - podobnie jak w ubiegłym - będzie podzielony na część konferencyjną, podczas której odbywają się panele dyskusyjne, ale także oczywiście te nieformalne spotkania. Wszystkich, którzy spotykają się na miejscu łączy jedno - dynamicznie zmieniająca się branża muzyczna, o której po prostu warto rozmawiać.

Podczas zaledwie trzech dni w wielu łódzkich klubach wystąpiło w sumie 120 artystów - począwszy od debiutantów lub rozpoznawalnych w niszowych kręgach młodych artystów, aż po tych mających w Polsce spory fanbase (Ralph Kaminski, Julia Wieniawa). Great September to okazja natrafienia na wartościowych artystów, o których pewnie w innym miejscu mógłbyś nie usłyszeć. Z gąszczu różnorodności wybierani są przedstawiciele odmiennych od siebie gatunków, a podczas koncertów w każdym z klubów można zaskoczyć się projektem, którego niekoniecznie samemu wybrałoby się na swoją playlistę.

Great September 2022: Zobacz zdjęcia z drugiego dnia 1 / 20 Igor Herbut Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Eris Wójcik

Co w tym roku na Great September?

Trzy dni w Łodzi będą obfitować w mnogość muzycznych doznań. W tym roku koncerty odbędą się w większej liczbie miejsc - niekoniecznie tak oczywistych, dzięki czemu przyjeżdżający na tę okazję specjalnie do Łodzi słuchacze będą mogli poczuć ducha tego miasta. Koncerty odbędą się w wielu miejscach na mapie Łodzi. W tym roku będą to m.in. Przestrzeń, 6 Dzielnica, Dom Literatury, Pasaż Róży, Wooltura czy Scenografia. Scena główna położona będzie przy al. Rubinsteina. Poza strefą audio fanów obrazu czekają także świetne chwile za sprawą pokazów filmów o wybitnych muzykach i zespołach. W klimatycznym łódzkim kinie Charlie czeka więc przez cały czas trwania festiwalu mnóstwo emocji.

Great September 2023 będzie skupiać się wokół najsłynniejszej ulicy w Łodzi - Piotrkowskiej, skąd na całe miasto popłyną eklektyczne dźwięki. Oprócz tego - podobnie jak w ubiegłym roku - czekają rozmowy z branżowymi autorytetami, którzy na tym rynku "zjedli zęby". Menadżerowie, promotorzy, twórcy teledysków, projektów graficznych, realizatorzy dźwięku i fotografowie - ludzie z pasją, dla których muzyka to życie.

Great September 2022: Zobacz zdjęcia z trzeciego dnia 1 / 20 Wiktor Dyduła Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Wójcik

W tym roku konferencje tematyczne również będą różnorodne - eksperci wyjaśnią kwestie m.in. monetyzacji i synchronizacji muzyki, porozmawiają o muzyce z gier ("Cyberpunk 2077" i "Wiedźmin 3: Dziki Gon"). Bardzo ciekawie zapowiada się także panel na temat wpływu substancji psychodelicznych na muzyczną twórczość. Po prostu - do słuchania będzie sporo fantastycznej muzyki, a poza tym będzie można dowiedzieć się czegoś o budowaniu muzyki od jej samego korzenia.

Nie zabraknie także spotkań z artystami, którzy w cyklu "Spotkania z ciekawymi ludźmi" opowiedzą o swojej perspektywie na branżę muzyczną, a przepytywani przez innych ekspertów w swojej dziedzinie z pewnością rozwieją wiele wątpliwości publiczności. Pełna lista paneli i spotkań znajduje się na końcu tekstu.

W trakcie Great September 2023 w Łodzi wystąpią m.in. Guzior, Kaśka Sochacka, Rosalie., czy Ćpaj Stajl. Bitamina zagra w całości "Kawalerkę", pojawią się także Trupa Trupa czy Alicja Majewska. Nie zabraknie także człowieka, do którego należy ten rok - zagra Mrozu. Obok niego m.in. Daria Zawiałow, Kathia, Magda Kluz, Jamal, Agata Radziszewska czy... Wanda i Banda.

Ten weekend w Łodzi zapamiętamy na długo, a po nim niejedna playlista poszerzy się o masę wyśmienitych piosenek.

Pełny line-up Great September 2023 [LISTA ARTYSTÓW]

Koncerty Gwiazdy meldują się na Great September w Łodzi! Wśród nich Mrozu, Daria Zawiałow i Jamal Dotąd ogłoszono udział wielu artystów. W tym roku podczas Great September w Łodzi wystąpią: Kaśka Sochacka, Jann, Alicja Majewska, Bitamina zagra "Kawalerkę", Guzior, Rosalie., Dawid Tyszkowski, Włodi, Błoto, Moskwa, Trebunie-Tutki & Quintet Urmuli, Asster, Trupa Trupa, Ćpaj Stajl, Nypel, Lordofon, Urbanski Bass Brass, Wanda i Banda, Jan Emil Młynarski & Brass Federacja, Bielas i Marynarze, Rat Kru, Kajetan Wolas, Daniel Spaleniak, Hubert., koko die, Marcel Baliński Trio, j.wise, Młody West, Bryan, Kathia, The Cassino, Kamil Kempiński, Alicja, Agata Radziszewska, Älskar, Stach Bukowski, po prostu Kajtek.

Pojawią się także: Bart Gałązka, OSQAR, Magda Kluz, Gołębie, 19 wiosen, Zachwyt, Polski Zespół, Zuza Wrońska, bogdan sėkalski, Peter J. Birch, hage-o, Kuba i Kuba, Pola Chobot & Adam Baran, Markus ivi, Ranko Ukulele, we watch clouds, trujące kwiaty, Jan Bąk, Aga Bigaj, Smutny Tuńczyk, Black Radio, OATS, Paula Biskup, Serca, pawlack, Furda, Pola Nuda, Byty, Zespół Sztylety, NOSTALG1A, Biały Falochron, USO 9001, Bez i Nadzieja, Kondukta, Żurawie, KiM, Dominika Płonka, Susk & slotkakotka123, Alicja Szemplińska, J.Wise, Córy Słońca, Oktawia, Mapa, Wiktor Waligóra, Sonia Pisze Piosenki, Shama, Effy, Naoms, Lesbijski Groove, Tony myśli, Anto9, Kinga i Karolina Pruś, Kosmos, Mud/o, The Branchers, Daria Zawiałow, Mrozu, Jamal, Skalpel, Baranovski, Julia Rocka, Kresy, Barnim, Daniel Godson, seeme, Natalia Zastępa, Szefner, stickxr.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Daria Zawiałow: Nigdy nie czułam się lepiej z samą sobą INTERIA.PL

Plan: Konferencje Great September 2023 - JUST PLANTS by Tymbark

"Roboty na scenę, artyści do próbek? Sztuczna inteligencja i realne wyzwania branży muzycznej" - prowadzi Mariusz Herma. Goście: Wojtek Urbański, Stanisław Trzciński, Agata Kępińska.

"To się nazywa synchronizacja!" - prowadzi: Łukasz Stasiak. Goście: Agnieszka Kulczycka (Sirens Music), Maciej Kawulski, Duit, Władysław Szadziński (Sony Publishing).

"Psychodeliki - posłuchaj, jak ich niosą. O wpływie środków psychodelicznych na tworzenie" - prowadzi: Mih Michalski (newonce). Goście: Maciej Lorenc, Kamil Sipowicz, Joanna Podgórska.

"Z Great September na Eurosonic. Zobacz, jak to zrobić" - prowadzi: Tamara Kaminska. Goście: Radek Chudzio, Marek 'Latarnik' Pędziwiatr, Marek Hojda.

"Będziemy słuchać i grać w gry. Cyberpunk 2077 & Wiedźmin 3: Dziki Gon" - prowadzi: Lech Podhalicz. Goście: Kacper Ullmann - CDPR uczestnik panelu, Krzysiek Ostrowski - music synch for Cyberpunk, Marcin Przybyłowicz i Piotr Adamczyk - kompozytorzy CDPR.

"Młodzi wchodzą do gry. Rynek muzyczny z perspektywy studentów Akademii Muzycznej w Łodzi" - prowadzi: Alicja Janowska. Goście: Małgorzata Kaczmarek, Ewelina Hajda, Rafał Lenartowicz, Iwo Tylman.

Spotkania z ciekawymi ludźmi. Great September 2023

"Gladiatorem być. Spotkanie z Jannem - objawieniem pierwszej edycji Great September" - prowadzi: Anna Gacek. Goście: Jann, Ania Wysocka (menedżerka).

"Od Kawalerki do Pracowni, czyli jak to poszło u Vito Bambino" - prowadzi: Tomek Doksa. Goście: Vito Bambino.

"Cześć, tu Kaśka Sochacka. Spędź ze mną trochę czasu" - prowadzi: Gabi Drzewiecka. Gościni: Kaśka Sochacka.



__

Partnerem wydarzenia są mBank i Mastercard, a sponsorem Czujesz Klimat? Rossmann. Partnerem główny jest Miasto Łódź.