Michael Sembello urodził się 17 kwietnia 1954 roku w Filadelfii w stanie Pensylwania. Jest piosenkarzem, gitarzystą, klawiszowcem, kompozytorem, autorem tekstów oraz producentem muzycznym.



Michael Sembello zaczynał jako muzyk sesyjny gwiazd

Sembello rozpoczął swoją karierę jako muzyk sesyjny i trzeba przyznać, że osiągnął spory sukces już jako nastolatek. Mając zaledwie 17 lat profesjonalnie współpracował ze Stevie Wonderem. Grał na gitarze w albumie "Fulfillingness' First Finale". Wkrótce potem, Sembello był jednym z głównych współtwórców albumu "Songs in the Key of Life". Był na nim odpowiedzialny za partie gitary prowadzącej i rytmicznej.

Sembello od początku kariery był zdolnym kompozytorem. Został doceniony przez wielkie gwiazdy. Dla Diany Ross napisał hit "Mirror Mirror", a dla Michaela Jacksona piosenkę "Carousel". Choć ostatecznie nie znalazła się na albumie "Thriller", została wydana jako dodatkowy utwór w reedycji.

"Maniac" stał się znany na całym świecie

W 1983 roku Michael Sembello wydał swój pierwszy solowy album "Bossa Nova Hotel". Największym hitem z tego wydawnictwa był numer "Maniac" (Sprawdź tekst piosenki) . Utwór został wykorzystany w filmie "Flashdance" i przyniósł mu nominacje do Oscara i Złotego Globu.

Sembello również zyskał uznanie jako producent. W 1992 roku wyprodukował album Jennifer Batten "Above Below and Beyond". Pracował także z argentyńską piosenkarką Valerią Lynch, z którą stworzył album "Caravana de Sueños".

Sembello to stały współpracownik Hollywood

Jego muzyka pojawiła się w wielu filmach, takich jak "Cocoon", "Dzień Niepodległości", czy "Gremliny". Utwór "Gravity" z filmu "Cocoon" był promowany teledyskiem w reżyserii Rona Howarda.

W 2008 roku współpracował z saksofonistą Michaelem Lingtonem nad albumem "Heat", który był nominowany do nagrody Jazztrax Album of the Year. W 2009 roku Sembello założył trio The Bossa Nova Hotel. Ich album "Moon Island" to mieszanka popu amerykańskiego z wpływami brazylijskimi.

Michael Sembello jest prawdziwym poliglotą - śpiewa w sześciu językach. Wciąż jest cenioną postacią na amerykańskiej i międzynarodowej scenie muzycznej, mimo że znają go głównie osoby z branży.



Tymczasem "Maniac" jest utworem wciąż żywym i popularnym. W 2022 roku mistrzyni tenisa Serena Willams w rozmowie z "Today" przyznała, że przed każdym meczem słucha przeboju Sembello, by wprawić się w bojowy nastrój.