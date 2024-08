Nieśmiertelny hit "Tyle słońca w całym mieście" narodził się z miłości

"Tyle słońca w całym mieście" to nie tylko piosenka, ale również symbol. Symbol miłości, radości i optymizmu, który przetrwał próbę czasu i nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy. Dla Anny Jantar była to piosenka wyjątkowa, która, jak mówił Jarosław Kukulski, "zrodziła się z uczucia i miała sprawić radość".

Słowa do "Tyle słońca w całym mieście" napisał Janusz Kondratowicz, jeden z najbardziej uznanych polskich tekściarzy. W wywiadzie dla Cyfrowej Biblioteki Polskiego Radia opowiadał, że inspiracją do napisania tekstu była radość i blask, jaki emanował od Anny Jantar. "Ania wtedy rozkwitała, taki blask, pogoda z niej biły" - wspominał Kondratowicz. W jego zamyśle tekst miał oddawać jasność serca i spojrzenia, czyli to, co czyni życie pięknym.