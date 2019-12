Meg White (The White Stripes): Światowej sławy perkusistka, która zapadła się pod ziemię

Perfect śpiewał kiedyś: "Co się stało z Magdą K.?". To samo pytanie mogą zadać sobie fani zespołu The White Stripes. W latach 90. kelnerka z baru na przedmieściach Detroit stała się sławną na cały świat perkusistką. Dziś nikt nie wie, co się stało z Megan White.

Zdjęcie Meg White była uznawana za jedną z najlepszych perkusistek na świecie /Jean Baptiste Lacroix/WireImage /Getty Images

Przyszła na świat 10 grudnia 1974 roku w Grosse Pointe Farms, w Michigan. Już znajomi Meg White ze szkoły średniej mówili, że była zamkniętą w sobie, artystyczną duszą.

Po skończeniu szkoły stanowczo oznajmiła rodzinie, że nie ma zamiaru iść do college'u. Zamiast tego chciała zostać kucharką. Na potwierdzenie swoich słów zatrudniła się w barze Memphis Smoke pod Detroit. Pracowała jako kelnerka, jednak miała nadzieję przyuczyć się tam do wymarzonego zawodu.

Jej plan zmienił się jednak, gdy drzwi baru przekroczył John Gillis. John, nazywany przez wszystkich Jackiem, był lokalnym muzykiem, rówieśnikiem Meg i jej bratnią duszą. Razem odwiedzali pobliskie sklepy muzyczne i koncertowe kluby. Z czasem ich przyjaźń zmieniła się w miłość, którą we wrześniu 1996 roku przypieczętował ślub. Jack przyjął nazwisko żony.

Rok później, gdy znudzona Meg bawiła się perkusją męża, Jack White doznał olśnienia. Kupił żonie własny zestaw bębnów i nauczył ją grać. Styl gry Meg nazywał "dziecięcym". Z czasem ten styl stał się rozpoznawalny na całym świecie. Zachwycony Jack powołał do życia duet The White Stripes.



Zespół o garażowym brzmieniu był powiewem świeżości na rockowej scenie. Małżeństwo rozwiodło się w 2000 roku, jednak wciąż tworzyli muzyczny duet. Na pytania mediów o to samo nazwisko odpowiadali, że są rodzeństwem. Kłamstwo przez kilka lat uznawane było za prawdę.

The White Stripes podbili świat rocka. Światła reflektorów skupione były głównie na Jacku, co nie przeszkadzało nieśmiałej Meg. Jack uwielbiał udzielać wywiadów, Meg wolała trzymać się z tyłu. Pomimo omijania mediów, na kobietę wciąż spadała krytyka za prymitywne bębnienie. Fobia społeczna się pogłębiała.

