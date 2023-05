Premiera utworu "My Heart Will Go On" w wykonaniu Celine Dion miała miejsce w 1997 roku. Piosenka została stworzona na potrzeby filmu "Titanic". Legendarny obraz w reżyserii Jamesa Camerona opowiada historię Rose DeWitt Bukater i Jacka Dawsona - pary młodych kochanków, którzy poznają się i zakochują podczas tragicznego rejsu transatlantykiem w 1912 roku.

"My Heart Will Go On" – historia utworu

"Titanic" był nominowany do czternastu Oscarów, otrzymał jedenaście statuetek, w tym za najlepszą oryginalną piosenkę. Utwór "My Heart Will Go On" został wyróżniony na Grammy w kategoriach Record of the Year, Song of the Year, Best Female Pop Vocal Performance i Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media oraz Złotym Globem. Singel sprzedał się na całym świecie w liczbie 10 mln egzemplarzy. Z kolei album pt. "Let's Talk About Love", na którym piosenka "My Heart Will Go On" została umieszczona, sprzedano w 31 mln kopii.

Ciekawostką jest fakt, że James Cameron początkowo nie przewidywał umieszczenia piosenki na końcu filmu. Co więcej, sama Celine Dion chciała odrzucić propozycję nagrania. Jednak wtedy kompozytor James Horner wraz z Willem Jenningsem zaczęli potajemnie tworzyć właśnie ten utwór, którego wykonanie powierzyli kanadyjskiej artystce.

Kto śpiewa "My Heart Will Go On"? Kultowy utwór to dzieło nie tylko Celine Dion

James Horner w swojej karierze skomponował ponad sto melodii i utworów do hollywoodzkich filmów. W czasie prac nad produkcją "My Heart Will Go On" był zaprzyjaźniony z Celine Dion i podziwiał jej twórczość. Zawodowo związany był jednak z norweską piosenkarką - Sissel Kyrkjebø. Horner miał przeczucie, że obie kandydatki są stworzone do wykonania tego utworu.

Ostatecznie podjął decyzję, że Celine Dion zaśpiewa piosenkę "My Heart Will Go On", do której słowa napisał Will Jennings. Z kolei Sissel Kyrkjebø była odpowiedzialna za wokalizy do utworu. To właśnie jej sopranowy głos można usłyszeć w uwielbianym przez widzów intro "Titanica".

Niedawno w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie ze studia, w którym Sissel Kyrkjebø nagrywa melodię do legendarnego utworu. Wideo zrobiło furorę, a wielu komentujących nie ukrywało zaskoczenia.

"Czy tylko mi wydawało się, że to Celine Dion śpiewała tę piosenkę?" - brzmi jeden z najpopularniejszych komentarzy pod filmem. "Idealnie oddaje ogrom oceanu i tęsknotę serca" - czytamy dalej. "Myślałem przez 20 lat, że to był jakiś instrument, o którego istnieniu nawet nie wiem" - dodał jeden z widzów.

A Wy jesteście zaskoczeni tym faktem?

Jest jednym z największych hitów o miłości. Celine Dion wcale nie chciała go śpiewać

Zdjęcie Celine Dion / SplashNews.com/East News / East News

