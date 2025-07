Każdy chciał (chce?) być jak Jennifer Lopez. "Słodki przełom wieków"

Z Bronksu na szczyt Billboardu

Urodziła się 24 lipca 1969 roku w Nowym Jorku, w Bronksie, mekce hip-hopu i gangsterów, w rodzinie imigrantów z Portoryko. Już jako dziecko marzyła o występach na scenie. Tylko jej upór i determinacja (rodzice nie mieli żadnych koneksji w show-biznesie, ojciec był technikiem komputerowym, a matka przedszkolanką) sprawiły, że znalazła się wśród tancerzy New Kids on the Block oraz Janet Jackson. Potem przyszedł czas na rolę w satyrycznej serii "In Living Color", gdzie została dostrzeżona i zaczęto angażować ją do większych produkcji. Przełomem okazała się kreacja głównej bohaterki w "Selenie" (1997), która dała jej przepustkę do wielkiej kariery. Jennifer, by wiernie oddać postać tragicznie zmarłej piosenkarki, zamieszkała nawet z jej rodziną!

Lopez wciąż pragnęła więcej, nie chciała być "tylko aktorką". Sięgnęła po mikrofon i w 1999 roku świat oszalał na punkcie płyty "On the 6", a singel "If You Had My Love" (też nie potraficie przeczytać tego bez nucenia melodii?) stał się jedynką "Billboardu" na pięć tygodni. Na tym samym krążku pojawiły się też "Waiting for Tonight" czy "Let's Get Loud". Tak narodziła się ikona.

Żywioł w cekinach

Jeśli ktoś jeszcze wątpi w siłę przebicia JLo, może przekona go fakt, że przyczyniła się ona do powstania Google Images! Jak mawia klasyk: jak do tego doszło? Otóż w 2000 roku, na rozdaniu nagród Grammy, Lopez założyła słynną zieloną sukienkę Versace. W mgnieniu oka stała się ona viralem, a użytkownicy masowo szukali jej zdjęć w internecie. "Jeśli ktoś nie zna mojej muzyki i filmów, w których gram, na pewno zna tę kreację" - przyznała sama Lopez w rozmowie z "Vogue".

Od czasu swojego debiutu JLo nagrała 9 albumów studyjnych. Jako millenialka oczywiście najcieplej wspominam te z lat 2000-2011:

- "J.Lo" (2001), na którym wszystko się zgadzało: "Love Don't Cost a Thing", "I'm Real" (w duecie z Ja Rule) i hitowe w tych latach crop-topy oraz biodrówki bogini popu w gratisie,

- "This Is Me… Then" (2002) z opowiadającym o korzeniach, ckliwym "Jenny from the Block", w którym Lopez przekonywała, że mimo milionów na koncie, wciąż pozostałą tą samą "dziewczyną z sąsiedztwa",

- "Love?" (2011), a na nim "On the Floor", wiecznie żywy hit, który wciąż potrafi rozkręcić niejedną domówkę (zapewne dzięki intru z "Lambady").

Ach, słodki przełom wieków, wystarczyło wtedy tylko włączyć "30 ton…", wziąć do ręki dezodorant RAP Dance i przy "Play" albo "Ain't It Funny" do upadłego trenować przed lustrem choreografię kręcenia słynną "booty".

Co w sercu, to na płycie

Lopez buduje więź z fanami nie tylko dzięki swojej naturalności, ale także zapraszaniu ich do swojego życia poprzez utwory. Często przy pisaniu tekstów inspirowała się osobistymi doświadczeniami: "On the Floor", "Ain't Your Mama", czy "I'm Real", zawierają elementy autobiograficzne i odzwierciedlają jej sercowe perypetie. A tych miała kilka (ale za to jakich!):

Kontrowersyjny romans z (wówczas) Puffem Diddym, z którego po latach wyszła obronną ręką, małżeństwo (trzecie, ale dwóch poprzednich mężów można śmiało przemilczeć) i rodzicielstwo z Markiem Anthonym oraz powracający jak bumerang Ben Affleck, z którym wznawiając związek w 2021, jako Bennifer 2.0, rozgrzała internet do czerwoności.

Obecnie deklaruje się jako singielka, skupiająca się na sobie i nieszukająca partnera.

Być jak JLo

Dobiega sześćdziesiątki (choć trudno w to uwierzyć patrząc na jej ciało, energię czy głos) i właśnie jest w trakcie europejskiej trasy "Up All Night", podczas której gra 21 koncertów.

Ten w Warszawie wypada dzień po jej 56. urodzinach, zatem na trybunach PGE Narodowego spodziewajmy się gromkiego "Sto lat". Pewnie w tym wieku wciąż będzie inspirować, zachwycać i gromadzić na stadionach tłumy. I jak tu nie chcieć być jak JLo?