Spis treści: 01 Czym jest Spotify?

02 Co jest potrzebne do dodania piosenki na Spotify?

03 5 kroków do dodania własnych plików z muzyką do Spotify

04 Jak dodać własną piosenkę do listy odtwarzania na Spotify?

05 Czy własnej muzyki mogę słuchać w trybie offline?

Czym jest Spotify?

Spotify jest serwisem strumieniowym, który oferuje dostęp do muzyki i podcastów poprzez róże urządzenia (nie tylko telefony). Został założony w 2006 roku w Szwecji przez Daniela Eka oraz Marina Lorentzona. Na całym świecie Spotify używa ponad 400 milionów użytkowników.

Ta cyfrowa usługa muzyczna i podcastowa zapewnia dostęp do milionów utworów i innych treści od twórców z całego świata.

Podstawowe funkcje, takie jak odtwarzanie muzyki, są całkowicie bezpłatne, ale można również wybrać płatną subskrypcję Spotify Premium.

Niezależnie od tego, czy masz Premium, czy nie, możesz:

otrzymywać rekomendacje na podstawie swojego gustu,

tworzyć kolekcje muzyki i podcastów.

Spotify jest dostępny na wielu urządzeniach, w tym komputerach, telefonach, tabletach, telewizorach i w samochodach, a dzięki Spotify Connect można łatwo przełączać między sprzętami.

Co jest potrzebne do dodania piosenki na Spotify?

Przed przystąpieniem do przesyłania piosenki na Spotify należy przygotować kilka rzeczy, gdyż nie wystarczy sama aplikacja. Najważniejszym elementem całego procesu będzie oczywiście komputer, na którym znajduje się muzyka, którą chcemy dodać.

Oprócz tego na komputerze musi być zainstalowana aplikacja Spotify Desktop. Jest ona bezpłatna i umożliwia przesyłanie lokalnych plików do biblioteki muzycznej. Ostatnim elementem potrzebnym do dodania własnej muzyki jest wykupienie płatnej subskrypcji Spotify Premium.

5 kroków do dodania własnych plików z muzyką do Spotify

Jeśli wszystkie powyższe elementy są gotowe, możesz przystąpić do rozpoczęcia procesu przesyłania własnej muzyki do Spotify.

Otwórz aplikację Spotify na komputerze. Kliknij strzałkę w dół, która znajduje się obok nazwy użytkownika, a z rozwijanego menu wybierz Ustawienia. W obszarze Pliki lokalne znajduje się opcja Pokaż pliki lokalne. Ustaw przełącznik w pozycji włączonej. W sekcji Twoja biblioteka znajduje się teraz pozycja Pliki lokalne. W polu Pokaż utwory z powinna teraz pojawić się opcja Dodaj źródło. Po jej wyborze możesz określić, z jakiej lokalizacji chcesz przesłać pliki muzyczne do Spotify (może to być iTunes, folder Pobrane czy jakakolwiek inna lokalizacja).

Jak dodać własną piosenkę do listy odtwarzania na Spotify?

Gdy udało ci się dodać pliki z własną muzyką do Spotify, musisz stworzyć nową listę odtwarzania, by móc ich słuchać. W tym celu przejdź do sekcji Pliki lokalne, a następnie wyszukaj utwory, które chcesz dodać do listy i zaznacz je.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na obszarze z zaznaczonymi plikami, a następnie wybierz z rozwijanego menu opcję Dodaj do playlisty. Następnie pojawi się lista, z której możesz wybrać, czy chcesz dodać utwór/utwory do istniejącej playlisty, czy też stworzyć z nich zupełnie nową.

Dodanie własnej piosenki do Spotify nie zamyka możliwości edytowania playlisty, ustawiania jej jako wspólnej czy tajnej, pobierania jej czy też usuwania.

Czy własnej muzyki mogę słuchać w trybie offline?

Aplikacja Spotify pozwala na słuchanie muzyki nie tylko z poziomu różnych urządzeń, ale także w każdej sytuacji. Pobierając muzykę, można ją następnie odtwarzać, nawet gdy nie mamy dostępu do sieci internetowej. Dotyczy to także dodanej własnej muzyki.

Na swoim smartfonie, komputerze czy na innym sprzęcie wybierz listę odtwarzania, której chcesz słuchać w trybie offline, na górze (pod nazwą playlisty) znajduje się ikonka ze strzałką w dół. Kliknij Pobierz i ciesz się swoją własną muzyką na Spotify, nawet gdy nie jesteś w zasięgu sieci.

