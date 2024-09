To jedna z kilku legend towarzyszących początkom grupy Ramones . Ich debiutancki album zatytułowany po prostu "Ramones" ukazał się 23 kwietnia 1976 r. Trwający raptem niewiele ponad 29 minut materiał zawierał aż 14 utworów. Zwrot "Hey! Ho! Let's Go" otwierający numer "Blitzkrieg Bop" ( sprawdź! ) to motto zespołu, który chciał grać szybko, mocno i bez zbędnych kalkulacji.

Już od początku lat zaczęły psuć się relacje w zespole - jednym z najgłośniejszych konfliktów był ten pomiędzy Joeyem a Johnnym. Poszło o kobietę - Linda Danielle przez trzy lata spotykała się z wokalistą, by ostatecznie związać się z gitarzystą. Ślub wzięli w 1984 r. i pozostali razem do śmierci Johnny'ego. Legenda głosi, że piosenka "The KKK Took My Baby Away" napisana przez wokalistę odnosiła się do sercowej porażki i była skierowana przeciw Johnny'emu. KKK miało być odniesieniem do pewnej kontrowersyjnej organizacji, jako aluzji do pewnych poglądów muzyka (Joey był liberałem, Johnny popierał konserwatystów). Po latach obaj zaprzeczali tej wersji.