Tania Alboni przed Undercover Festival 2023: "To będzie piękna noc"

Tania Alboni od 1997 roku wciela się w Cher. "Ta unikatowa umiejętność precyzyjnego odtworzenia scenicznego show Cher dała Tani Alboni możliwość zdobycia międzynarodowej sławy i koncertowania w ponad 30 krajach na całym świecie" - czytamy na stronie festiwalu.

W 2007 roku zaczęła występować jako tribute Amy Winehouse. "Tania swoimi niezwykłymi występami wprawia w zdumienie zarówno publiczność, jak i profesjonalnych muzyków czy recenzentów. Wkłada ogromną ilość pracy w swoją sztukę. Skupia się nie tylko na kwestiach wokalnych i brzmieniu muzyki, ale także przywiązuje ogromną wagę do wizerunku scenicznego, idealnie odtwarzając gesty, ruchy czy ubiór Amy. Spójrzcie, to prawdziwa Amy Winehouse! Bliżej już się nie da. Podnosząc tak wysoko poprzeczkę, Tania zostawiła wszystkie tribte bandy daleko w tyle" - zapewniają organizatorzy.

"Tribte'y to świetny sposób na zobaczenie sławnych ludzi, których nigdy nie mieliście okazji zobaczyć. Oczywiście, o ile jest to zrobione poprawnie" - opowiadała nam Tania z uśmiechem. "Jeśli tribute jest dobry, może być prawie jak oryginał. Zwłaszcza, tak jak w przypadku Amy Winehouse, gdy ktoś już nie żyje - dzięki tribute'om masz szansę zobaczyć tę osobę na żywo" - dodała.

Wideo