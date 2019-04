Edyta Górniak o relacji z synem i powrocie do Polski

"Po takim może trochę traumatycznym dzieciństwie, Allan nabierał potrzeby chronienia nas obojga jako mężczyzna. Czuje, że jest jedynym facetem przy mnie" – mówi Edyta Górniak, która właśnie z uwagi na syna postanowiła wrócić do Polski z Los Angeles.

Edyta Górniak zdradziła, co łączyło ją z Davidem Fosterem /Jan Bielecki / East News

Edyta Górniak gościła ostatnio na planie programu "Jaka to melodia?", gdzie zaśpiewała swoje największe przeboje. Jej wykonanie "To nie ja byłam Ewą" otworzy odcinek specjalny show w niedzielę 28 kwietnia. Po występie artystka opowiedziała o powodach powrotu do Polski, swoich emocjach związanych z przeprowadzką i o kulisach wyboru przez jej syna szkoły o profilu wojskowym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Edyta Górniak w "Jaka to melodia?" TVP

"Mój syn jest tutaj bardziej szczęśliwy niż ja" - mówi Edyta Górniak, przyznając, że to głównie za sprawą Allana zdecydowała się wrócić do Polski. Opowiada też o powodach, które złożyły się na to, że jej syn wybrał szkołę wojskową w kraju. Jednym z motywów miał być jego patriotyzm. "Kiedy [Allan - przyp. red.] się urodził, marzyłam, żeby chodził do szkół międzynarodowych" - wspomina artystka.

"Najpierw poszedł więc do szkoły francuskiej, potem amerykańskiej, a kiedy przyjechaliśmy do Polski, pierwszy raz poszedł do polskiej szkoły. Zaczął słuchać o polskiej historii i to obudziło w nim ogromny patriotyzm" - mówi.

Edyta Górniak podkreśla jednak, że najprawdopodobniej nie był to jedyny powód, dla którego jej syn zdecydował się na szkołę o profilu związanym z obronnością.



"Myślę, że powody są dwa. Jeden z nich jest taki, że po takim może troszeczkę traumatycznym dzieciństwie, Allan nabierał potrzeby chronienia nas obojga jako mężczyzna. Czuje, że jest jedynym facetem przy mnie. Jest bardzo wrażliwy, ale i mocny. Rozumie rolę mężczyzny przy kobiecie" - podkreśla wokalistka.



Edyta Górniak na premierze filmu "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" 1 6 Zobacz zdjęcia Edyty Górniak z uroczystej premiery filmu "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 6

W wywiadzie udzielonym na planie programu "Jaka to melodia?" Edyta Górniak z sentymentem powraca też do czasu spędzonego w Los Angeles i przyjaźni tam zawartych. Jedną z osób, z którą połączyła ją szczególna więź, jest David Foster, muzyk, producent, kompozytor i aranżer. "Mieliśmy ten przywilej, że więcej się przyjaźniliśmy niż współpracowaliśmy, natomiast te kilka razy, kiedy spotkaliśmy się przy fortepianie, to są momenty, które zapamiętam na całe moje życie" - opowiada.



Zdjęcie Edyta Górniak i Allan Krupa / Artur Zawadzki / Reporter

Artystka zdradziła również, jakie ma plany na najbliższe miesiące. Trasa koncertowa, płyta akustyczna, nowy utwór, którym ma nadzieje zaskoczyć fanów, a przede wszystkim ukończenie roku szkolnego przez Allana - w mundurze.

W programie "Jaka to melodia?" Edytę Górniak będzie można oglądać już w niedzielę 28 kwietnia o godz. 18.35 na antenie TVP1.