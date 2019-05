Bon Jovi przed koncertem w Polsce: Rock and roll w czasach smartfonów [wywiad]

Ponad 30 lat na scenie, 14 albumów długogrających na koncie, ponad 100 milion sprzedanych na całym świecie płyt i hity, które zna prawie każdy. Zespół Bon Jovi po sześciu latach przerwy ruszył w trasę koncertową "This House Is Not for Sale", w ramach której 12 lipca wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Przed koncertem rozmawialiśmy z klawiszowcem Davidem Bryanem.

David Bryan i Jon Bon Jovi przyjadą do Polski z grupą Bon Jovi /Michael Dodge /Getty Images

Dotychczas zespół Bon Jovi w Polsce wystąpił tylko raz - w czerwcu 2013 r. na PGE Arenie w Gdańsku.

Grupę tworzą Jon Bon Jovi (wokal), David Bryan (klawisze), Tico Torres (perkusja), Hugh McDonald (bas) i Phil X (gitara). Ten ostatni dołączył do grupy w 2013 r. w przededniu światowej trasy "Because We Can", kiedy to zastąpił współtwórcę przebojów Richiego Samborę.



Swoje odejście Sambora tłumaczył zmęczeniem, chęcią spędzania więcej czasu z najbliższymi (przede wszystkim dorastającą córką Avą), a także skupieniem się na autorskim materiale. W tym czasie opiekował się umierającym ojcem, a także przechodził przez burzliwy rozwód z aktorką Heather Locklear, matką Avy.

Do największych przebojów Bon Jovi należą m.in. "You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer", "Wanted Dead or Alive", "It's My Life" czy "Bed Of Roses".

Zakończona w ostatnich dniach 2013 r. trasa "Because We Can" okazała się kolejnym biznesowym sukcesem Jona Bon Jovi i jego kolegów, przynosząc prawie 260 mln dolarów.

W sierpniu 2015 r. do sprzedaży trafiła płyta "Burning Bridges" będąca pożegnaniem z wytwórnią Mercury. Zestaw zawierał wygrzebane z szuflady niedokończone kompozycje, jak i całkiem nowe utwory, a sam Jon Bon Jovi traktował album jako "płytę dla fanów" i dodatek do trasy koncertowej.

Regularny studyjny materiał - pierwszy w ponad 30-letniej karierze nagrany bez żadnego udziału Sambory - nosił tytuł "This House Is Not For Sale" i ukazał się jesienią 2016 r.

Anna Nicz, Interia: Twoi dziadkowe są Polakami. Pewnie ekscytujesz się przed podróżą do Polski.

David Bryan (Bon Jovi): - Tak, rodzice mojego ojca urodzili się w Warszawie, w okolicach roku 1911. Pierwszy raz, gdy graliśmy w Polsce był wyjątkowy.



Dlaczego był wyjątkowy?



- To kultura, historia mojej rodziny. Moja babcia nauczyła się grać na pianinie ze słuchu, tata grał na trąbce, więc w rodzinie było dużo muzyki. Zacząłem lekcje gry na pianinie, gdy miałem 7 lat. W domu cały czas przewijała się polska sztuka i kultura. Gdy pierwszy raz przyleciałem do Polski, w końcu miałem okazję usłyszeć ludzi rozmawiających w od dawna znajomym mi języku.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bon Jovi Lost Highway

"This House Is Not For Sale" to wasza pierwsza trasa po sześciu latach przerwy. Jak myślisz, przez te wszystkie lata grania wasi fani w jakiś sposób się zmienili?



- Nasza pierwsza płyta ukazała się w 1984 roku. To był całkiem inny świat, nie było komputerów, komórek, ludzie ekscytowali się tym, że zespół przyjeżdża do miasta. Teraz jest całkiem inaczej, ale koniec końców chodzi o wyjście na scenę, gdzie spotykasz się z żywymi ludźmi, z publicznością, to nie jest streaming - to jest na żywo. Wydaje mi się, że energia, która wytwarza się między muzykami a publicznością jest nie do zastąpienia przez żadne inne media. Nasi fani jednak są nadal tak samo zaangażowani w koncerty, jak kiedyś. I myślę, że nigdy się nie zmieni.

Clip Bon Jovi Bed Of Roses

Nawet w czasach smartfonów, nagrywania fragmentów koncertów, social mediów?



- Najważniejszą przewagą koncertów jest to, że są na żywo - nie są w telefonie, to nie są streamingi. Możesz wyciągnąć telefon, zrobić zdjęcie, nagrać filmik, zaświecić latarką, ale myślę, że i tak najważniejsze jest, że możesz samemu tego doświadczyć.



W zeszłym roku zespół Bon Jovi został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Jakie emocje towarzyszą takiemu wyróżnieniu?

- Cudownie jest być w miejscu, w którym celebruje się rock and rolla. Elvisa, The Beatles, Rolling Stones, Chucka Berry'ego, Eltona Johna, wiele różnych osobowości, zespoły, na których się wychowałem. To dla mnie wielki zaszczyt.



Clip Bon Jovi Livin' On A Prayer

Wspomniałeś o swoich muzycznych bohaterach - czy przez lata kariery muzycznej twoja lista idoli zmieniała się?

- Gdy zaczynałem jako kilkuletni pianista, uwielbiałem Bacha, Mozarta, Brahmsa, Schuberta, Chopina. Potem pojawili się Beatlesi, rock and roll i było to dla mnie niesamowite. Pomyślałem, że też chcę to robić.

Mówi się, że mamy obecnie trudne czasy dla rockowych zespołów. Reprezentanci innych gatunków muzycznych gromadzą większe tłumy. A mimo to wam nadal udaje się wypełniać stadiony.



- Tak wygląda nasz świat, tak zaczynaliśmy i tak będzie nadal - musisz po prostu wyjść na scenę i grać. Filmy takie jak "Bohemian Rhapsody" wynoszą znowu rock and roll na piedestał. Dużo młodych ludzi ogląda takie filmy i myśli: wow, to super być w zespole, nagrywać płyty, śpiewać i czerpać energię ze wspólnego grania. Robimy to tak dobrze, jak potrafimy. Gdy wychodzimy na scenę, to jest maksimum naszych mocy, nie możemy starać się bardziej. Gdy znajdziesz grupę ludzi, z którymi możesz tworzyć coś takiego, wchodzisz na kolejny poziom.



Wspominasz "Bohemian Rhapsody", widziałeś może "The Dirt", film o Mötley Crüe?

- Nie, jeszcze nie widziałam. Myślę, że filmy takie jak "Bohemian Rhapsody" naprawdę rzucają światło na to jak to jest być w rockowym zespole, występować na żywo, robić muzykę. Nie widziałem jeszcze filmu o Mötley Crüe. Różnica między nami a wieloma zespołami w tamtych czasach była taka, że nam zależało na innym stylu życia. Dla nas nie liczyły się tylko imprezy, dziewczyny, seks, narkotyki i rock and roll. Też mieliśmy sporo zabawy, ale priorytetem było robienie dobrej muzyki. Każdy z nas pochodził z innego świata, zebraliśmy się, by zrobić Bon Jovi, by stworzyć coś wyjątkowego. Jesteśmy gośćmi z New Jersey, którzy pracowali dzień i noc, żeby robić dobre piosenki.



Clip Bon Jovi Keep The Faith

Może pewnego dnia obejrzymy film o zespole Bon Jovi.

- Nie mówię nie. Kto wie!