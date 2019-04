Zuza Jabłońska: Zobacz teledysk "Spacer po linie"

Ponad 320 tys. odsłon ma już teledysk "Spacer po linie" Zuzy Jabłońskiej, finalistki pierwszej edycji "The Voice Kids".

Zuza Jabłońska prezentuje nowy teledysk AKPA

Po utworach "Powiedz mi to w twarz" z gościnnym udziałem Jana Rapowanie i Silesa (ponad 12 mln odsłon) oraz "Sami" (ponad 3 mln) Zuza Jabłońska prezentuje nowy singel "Spacer po linie".

Tekst autorstwa Patryka Kumora ponownie podejmuje temat komunikacji międzyludzkiej, tak istotnej i nieco zaniedbywanej w świecie zdominowanym przez media społecznościowe. O ile "Powiedz mi to w twarz" był manifestem przeciw hejtowi w sieci, o tyle "Spacerem po linie" finalistka pierwszej edycji "The Voice Kids" chce zwrócić uwagę na to, aby w relacjach międzyludzkich czytać między wierszami i nie dać się zwieść odpowiedzią "wszystko w porządku".

Do singla nakręcono futurystyczny teledysk nawiązujący do stylistyki gry komputerowej wykorzystującej rzeczywistość wirtualną.

Za muzykę odpowiadają Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Daisy Gottlieb i Amy Kirkpatrick.

"Zależało mi żeby zarówno warstwa tekstowa jak i muzyczna niosły ze sobą pewną głębię pozostając jednocześnie muzyką, po którą sama chętnie bym sięgnęła" - mówi 16-letnia wokalistka.

