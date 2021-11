"Kochani. Chcę Wam powiedzieć, że wiele zmian zachodzi teraz w moim życiu. Zachęcam Was do śledzenia mojego konta bo będzie się działo dużo zupełnie nowych rzeczy. Nadeszły zmiany. To jedna z nich. Jak wam się podoba?" - napisała na Instagramie Zuza Jabłońska.



Instagram Post

18-letnia wokalistka pokazała zdjęcie, na którym zamiast loków, ma proste blond włosy.

Zapowiedziane "wielkie zmiany" dotyczą nowego materiału Jabłońskiej. Przypomnijmy, że jej debiut - "Psycho" - ukazał się w październiku 2020 roku. W 2021 roku można było ją usłyszeć natomiast na płycie Pawbeatsa "Nocna" w utworze "Azyl", który wykonała razem z VNM-em.

Kim jest Zuza Jabłońska?

Zuza Jabłońska to polska wokalistka, która zyskała rozgłos dzięki pierwszej edycji "The Voice Kids". W muzycznym talent show, pod trenerskim okiem Barona i Tomsona (muzyków grupy Afromental), doszła do ścisłego finału.

Zadebiutowała albumem zatytułowanym "Psycho". Wcześniej artystka promowała swój talent wypuszczając single: "Sami", "Powiedz mi to w twarz" (z udziałem raperów Silesa i Jan-Rapowanie), "Spacer po linie", "Wisła", "Znasz mnie lepiej?", "Ty tylko chcesz" (gościnnym udziałem Kuby Karasia z The Dumplings, Kasi Lins oraz duetu BeMy) i "Duch" (z udziałem Sariusa).

Zuza Jabłońska cierpi na zespół Tourette'a - wrodzone zaburzenie neurologiczne, które objawia się m.in. niekontrolowanymi tikami i wydawaniem niezidentyfikowanych dźwięków.