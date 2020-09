Zuza Jabłońska zapowiada debiutancki album. Posłuchaj singla "Duch"

Znana z pierwszej edycji "The Voice Kids" Zuza Jabłońska w październiku wyda swój pierwszy solowy album. Teraz nastolatka zaprezentowała kolejną piosenkę pod tytułem "Duch".

Zuza Jabłońska zyskała rozgłos dzięki pierwszej edycji "The Voice Kids", w której pod trenerskim okiem Barona i Tomsona doszła do ścisłego finału.



W wydanych do tej pory singlach - "Sami", "Powiedz mi to w twarz" (ft. Siles i Jan-Rapowanie), "Spacer po linie", "Wisła", "Znasz mnie lepiej?" i "Ty tylko chcesz" (gościnnie Kuba Karaś z The Dumplings, Kasia Lins i bracia Rosińscy z BeMy) - nastolatka eksperymentuje z gatunkami.



Na debiutanckim solowym albumie Zuzy Jabłońskiej pojawią się właśnie zaskakujący goście specjalni.



Jednym z nich jest Sarius, z którym młoda piosenkarka nagrała utwór "Duch".

"Singel opowiada o tym, że miłość potrafi uzależniać oraz determinować wszystkie działania w naszym życiu. Jeśli jest szczera z obu stron, to pcha nas do przodu i uzupełnia brakujący element naszej duszy. Jeśli jest toksyczna, to niestety odbiera nam zdrowy rozsądek i powoduje wewnętrzny rozpad naszego własnego ja" - komentuje Zuza.



"Kiedy dostałem do sprawdzenia pilot utworu wraz z propozycją swojej 'roli' do obsadzenia, to od razu złapałem na ten projekt zajawkę. Stylistyka numeru w kwestii muzycznej i lirycznej idealnie trafia w mój gust. Zuza to bardzo sympatyczna i utalentowana dziewczyna, więc super było spędzić wspólny dzień na planie w genialnej atmosferze. A efekt tej kooperacji powinien przypaść słuchaczom do gustu" - opowiada o współpracy Sarius.

Premiera albumu "Psycho" jest zaplanowana na 16 października.