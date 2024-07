The Killers to amerykański alternatywny zespół rockowy. Został założony przez Brandona Flowersa w Las Vegas, a inspiracją do stworzenia grupy muzycznej było dla niego obejrzenie występu Oasis. Pierwszy album, zatytułowany "Hot Fuss", wydali w 2004 r. Pomimo wielu lat działalności w branży muzycznej w dalszym ciągu pozostają aktywni zawodowo, wydając nowe płyty i grając koncerty. Są obecnie w trakcie tournee po Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Zespół kojarzony jest przede wszystkim ze swoim hitem "Mr. Brightside". To sztandarowa piosenka The Killers, pochodząca z ich debiutanckiego albumu. Chociaż została wydana w 2004 r., zespół przez 20 lat nie dorobił się drugiego tak wielkiego hitu.

"Mr. Brightside" pobiło światowy rekord

Muzycy z The Killers mają co świętować. Kilka dni temu zostali posiadaczami certyfikatów z Biura Rekordów Guinnessa. Singiel "Mr. Brightside" sprawił, że dołączyli do grona artystów wpisanych do księgi światowych rekordów. Piosenka ta jest bowiem najdłużej notowaną na brytyjskiej liście singli Official Singles Chart i spędziła na tym notowaniu największą ilość tygodni. Chociaż utwór pojawiał się i znikał z listy przez całe 20 lat, to udało mu się w sumie pobyć tam aż przez 416 tygodni, co daje razem około ośmiu lat. Okazało się, że jest to światowy rekord.

Można śmiało stwierdzić, że "Mr. Brightside" to ulubiona piosenka słuchaczy w Wielkiej Brytanii. Zespół The Killers pobił dzięki niej wynik Lewisa Capaldiego i jego przeboju "Someone You Loved", który również utrzymywał się na brytyjskiej liście singli od długiego czasu. Podobnie było z piosenką Eda Sheerana "Photograph", lecz i ona została zdetronizowana. Obie z wymienionych nawet nie zbliżyły się do wyniku singla The Killers.

Frank Sinatra został pokonany przez The Killers

Prawdziwym przeciwnikiem "Mr. Brightside" był singiel Franka Sinatry, zatytułowany "My Way". To do tej piosenki należał rekord największej liczby tygodni spędzonych na Official Singles Chart. Utwór spędził na brytyjskim notowaniu singli łącznie 122 tygodnie. Z kolei rekordem najdłuższego pobytu piosenki na wspomnianej liście mógł pochwalić się zespół Snow Patrol. Ich hit "Chasing Cars" zgromadził na swoim koncie łącznie 166 tygodni.

Granie tego hitu nigdy się im nie znudzi

Brandon Flowers, będący frontmanem The Killers, szczerze przyznał, że "Mr. Brightside" nigdy mu się nie znudzi. Granie tej piosenki w dalszym ciągu jest dla niego ekscytujące. "To wciąż dla nas zaraźliwe. Wiem, że niektórzy ludzie nie mogą tego pojąć, ale warto zobaczyć reakcję ludzi, kiedy gramy to na żywo. Ciężko jest się tym nie wzruszyć i nie być podekscytowanym. Nawet dziś wieczorem będą na koncercie ludzie, którzy nigdy nie widzieli tego na żywo, a będą też tacy, którzy widzieli to 45 razy" - wyznał wokalista w rozmowie z przedstawicielami Biura Rekordów Guinnessa.

