Cały materiał wyrzucili do kosza. Co dalej z The Killers?

Fani zespołu The Killers nie zdążyli się jeszcze dobrze nacieszyć wydanym w 2021 roku albumem "Pressure Machine", gdy latem ubiegłego roku Brandon Flowers oznajmił, że wraz z kolegami pracuje już nad nową płytą. Wówczas wokalista zdradził, że nowy materiał pojawi się w sklepach na początku 2023 roku.

Gdy jednak podany termin premiery minął, płyta się nie ukazała, a zespół nabrał wody w usta. Dopiero pod koniec sierpnia Flowers wyjaśnił, że powodem opóźnienia jest jego twórczy kryzys.

The Killers: Co dalej z nowym albumem?

Jak się okazuje, mimo tego braku weny zespół The Killers nagrał połowę piosenek na nową płytę. Ostatecznie jednak wszystkie te utwory trafiły do kosza. Teraz w wywiadzie dla "The Sun" frontman zespołu wyjawił powód tej decyzji.

"Czułem się, jakbyśmy forsowali coś na siłę. Nagrany materiał po prostu nie wydał mi się autentyczny" - powiedział. Flowers zdradził też, że według pierwotnych założeń płyta miała mieć bardziej elektroniczny klimat, ale w trakcie nagrań zespół uznał, że to nie jest właściwy kierunek.

"Uwielbiamy muzykę elektroniczną, syntetyzatory, to jest część naszego DNA i myślę, że mamy swój duży wkład w ten gatunek. Ale w tej chwili nie czujemy się z tym dobrze" - wyjaśnił.

Przypomnijmy, że działająca od 2001 r. grupa z Las Vegas ma w dorobku takie przeboje, jak m.in. "Mr. Brightside", "Somebody Told Me" ( posłuchaj! ), "When You Were Young" i "Human".