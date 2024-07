Patrząc od strony technicznej był to set pełen zwrotów akcji i elektronicznego miszmaszu, bowiem Kettama nie zatrzymał się na jednym gatunku. Miksowanie jednego utworu z drugim nie spajało się do końca, przez co nie przechodziły płynnie między sobą. Jednak dla publiczności to nie było ważne - Irlandczyk zapodał takie hity, że ludzie wpadali w coraz większą euforię. Rozbrzmiało kilka wersji piosenki "Temperature" Seana Paula, ciągnących się przez minimum 10 minut, czy remiks "Lady (Here My Tonight)" od Modjo. W pewnym momencie jeden z utworów nagle się urwał, przestając całkowicie grać. Czyżby to były problemy techniczne, a może celowy zabieg?