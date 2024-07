Great September Showcase Festival & Conference odbędzie się 12-14 września w Łodzi. Będzie to już trzecia edycja tego wydarzenia.

"Warszawski klub Jassmine to muzyczna perła, która oczarowała miłośników muzyki i, mimo jedynie niespełna czteroletniej historii, zdążyła zaznaczyć swoje miejsce na światowej scenie muzycznej, dzięki zapadającym w pamięć bookingom i niezapomnianym wydarzeniom" - czytamy w zapowiedzi.

Jednym z flagowych cykli klubu jest Jazz Cats , nad którym czuwa Kuba Więcek , znany m.in. z projektu Hoshii. To cykl jam session, które miksują jazzowe standardy z improwizacją.

"13 września zobaczymy Jazz Cats w festiwalowej odsłonie podczas Great September - jako The Greatest Jazz Cats in Łódź. Scena Jassmine będzie grać we wnętrzach łódzkiego Grand Hotelu - kultowego miejsca, funkcjonującegonieprzerwanie od 1887 roku. Program Great September Showcase Festival & Conference rośnie tym samym o kolejny mocny punkt" - przekonują organizatorzy.