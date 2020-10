Zuza Gadowska i Artur Gadowski w duecie. Zobacz teledysk "Jak skała"

Do sieci trafił teledysk "Jak skała" do autorskiej piosenki Zuzanny Gadowskiej. W nagraniu towarzyszy jej ojciec, Artur Gadowski, wokalista grupy Ira.

Zuza Gadowska w 2017 r. /Kamil Piklikiewicz /East News

Artykuł "Każde pokolenie ma swój czas", czyli muzycy grają z dziećmi

23-letnia Zuza Gadowska to jedno z czwórki dzieci Artura Gadowskiego.

Reklama

Wokalistka od 8. roku życia gra na skrzypcach. Gra również na fortepianie, ukulele i gitarze, a muzycznie najbliższej jej do folku. Jeszcze zanim zaczęło robić się o niej głośno, Gadowska trafiła do talent show (nie zdradziła do którego programu), gdzie jednak uznano, że nie zasługuje na większą szansę.

W 2017 roku pojawiła się w "Dzień Dobry TVN". Wspomagana przez swój zespół zaprezentowała autorski utwór "Nie wpuszczam cię".

W programie nie zabrakło oczywiście pytań o porównania z karierę ojca, który jest producentem jej nagrań. "Nie będę się tym przejmować, będę robić swoje" - odparła w tamtym czasie.

Wideo Zuza Gadowska - Nie wpuszczam Cie

Kolejne dwa lata dla Zuzy to spokojna praca nad debiutanckim materiałem. Pierwszy utwór zwiastujący płytę - znany wcześniej "Nie wpuszczam cię" - wypuszczono oficjalnie jako singel w 2019 roku. Tego samego roku światło dzienne ujrzał numer "Ktokolwiek" wraz z teledyskiem.

Clip Zuza Gadowska Ktokolwiek

"Fajnie jest widzieć jak własne dziecko robi takie rzeczy. Uważam, że jest lepsza niż ja w jej wieku, dojrzalsza. Ja nie pisałem takich piosenek" - mówił Artur Gadowski w rozmowie z magazynem "Life In Łódzkie".

Wideo Zuzanna Gadowska: Kto jest jej idolem? (Dzień Dobry TVN/x-news)

Teraz córka z ojcem prezentują nakręcony własnym sumptem teledysk do piosenki "Jak skała", która powstała podczas pandemii koronawirusa.



"Pomysł na zaśpiewanie wspólnie chodził po głowie od dawna, miał być cover, a jednak powstała autorska piosenka. Utwór został nagrany przy współpracy zaprzyjaźnionych muzyków z którymi już wcześniej miałam przyjemność pracować: Przemek Kuczyński, Kamil Szewczyk, Marcin Ritter Rittus" - opowiada Zuza Gadowska.

Clip Artur Gadowski Jak skała - & Artur Gadowski

Zdjęcia do klipu zrealizował Artur Gadowski w lasach pod Łaskiem, Szydłowcem, Łodzią i Aleksandrowem Łódzkim.