"Pasja do śpiewania zaczęła się praktycznie dzięki mamie, ponieważ jak byłam bardzo malutka, to żebym zasnęła, puszczała mi Mozarta dla bobasów. I chyba przez to właśnie moje życie zaczęło się wiązać z muzyką. Niedawno była premiera mojego pierwszego singla i cały czas wyświetlenia rosną w górę. Więc muzyka na pewno nigdy mnie nie odstąpi w życiu i cały czas będziemy się dalej rozwijać" - opowiadała agencji Newseria Idalia Orman-Borucka.

Nastolatka jest córką Aldony Orman (w "Klanie" gra Barbarę Milecką) i przedsiębiorcy Edmunda Boruckiego.

Idalia przez dwa lata występowała w programie TVP "Ziarno" oraz publikowała utwory w języku angielskim na kanale YouTube. Brała udział w licznych konkursach muzycznych w Polsce oraz za granicą, m.in. "Magia Italiana" 2017 w Rimini i "Star Voice" 2017 w Locarno. Rok później zachwyciła swoim głosem jurorów Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Seia w Portugalii, skąd wróciła z pierwszą nagrodą.

Idalia Orman-Borucka zrobiła furorę w "The Voice Kids" w Niemczech

Wiosną 2019 r. pojawiła się w siódmej edycji "The Voice Kids Germany". Uczestników oceniali wówczas Lena Meyer-Landrut (zwyciężczyni Eurowizji 2010, posłuchaj przeboju "Satellite"!), Mark Forster (wokalista, kompozytor), Stefanie Kloss (wokalistka grupy Silbermond) oraz duet The BossHoss.

Podczas przesłuchań w ciemno Idalia zaśpiewała piosenkę "Wish Upon a Star" z filmu "Pinokio" (posłuchaj!). Swoje fotele odwrócili wszyscy trenerzy.



Wzruszona Idalia nie mogła ukryć łez - choć Lena próbowała ją przekupić cukierkami i balonami, postanowiła dołączyć do drużyny Marka Forstera, który ma polskie korzenie (jego matka urodziła się w Warszawie).

Udział w programie nastolatka zakończyła na etapie bitew, ale nie porzuciła swojej muzycznej pasji.



Debiutancki singel "Słońce" zanotował ponad 30 tys. odtworzeń w ciągu miesiąca. Nagranie znalazło się na playliście Equal w Spotify, na której Idalia Orman była najmłodszą docenioną artystką pośród znanych polskich nazwisk. Kolejne utwory to "Druga ja" i "Warto".

"Utwór niesie za sobą prawdziwe historie młodych ludzi, które poznacie oglądając mój nowy teledysk. Trzeba zawsze pamiętać, że pochopna ocena może mieć ogromy wpływ na życie i samoocenę młodego człowieka. Jeśli jednak zapytacie mnie, czy mimo wszystkich przeciwności warto iść naprzód, bez wahania odpowiem: 'Warto'. Miłego słuchania!" - zachęcała Idalia.

Autorami piosenki "Warto" są Jeremi Sikorski (tekst, muzyka) oraz Jan Bielecki i Tom Martin (muzyka).

Za teledysk odpowiada Alan Kępski (DREAMIS), który pracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Edyta Górniak, Ewa Farna, Ewelina Lisowska, Sarsa, Justyna Steczkowska czy Mateusz Ziółko.

