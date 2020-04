"Zombie" The Cranberries z miliardem wyświetleń w serwisie Youtube

W 1994 roku nie sposób było nie znać utworu "Zombie" The Cranberries. Dolores O'Riordan z kolegami atakowała z każdego kąta. I choć minęło już ponad 20 lat, piosenka wciąż cieszy się popularnością. W serwisie Youtube osiągnęła już miliard wyświetleń.

"Zombie" to najpopularniejsza piosenka The Cranberries /Karol Makurat / Reporter

"Zombie" to największy do tej pory przebój irlandzkiej grupy The Cranberries. Nagranie promowało wydany 3 października 1994 roku drugi album kwartetu - "No Need To Argue".



Clip The Cranberries Zombie

Reklama

Dowodzona przez charakterystyczną wokalistkę Dolores O'Riordan grupa właśnie znalazła się na fali wznoszącej, gdy wiosną 1994 roku ich debiut "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" trafił na szczyt brytyjskiej listy przebojów. Doszło do tego rok (!) po premierze, a do sukcesu przyłożyła się wówczas jeszcze muzyczna telewizja MTV. Okazało się, że widzowie domagali się częstego powtarzania pochodzących z pierwszej płyty teledysków "Dreams" i "Linger".

Zespół nie zamierzał jednak osiadać na laurach, a raptem po kilku miesiącach w sklepach była już płyta "No Need To Argue". Na drugim albumie The Cranberries zmienił brzmienie na mocniejsze. Zmienił się też głos i teksty Dolores O'Riordan. Najdobitniejszym tego przykładem jest wspomniany singel "Zombie", na co zwracali uwagę krytycy, dopatrując się nawet wpływów królującego wówczas brzmienia grunge z okolic Seattle (Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden).

Piosenka powstała podczas brytyjskiej trasy w 1993 roku, a Dolores napisała tekst po atakach bombowych Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA), w których zginęli dwaj chłopcy: 3-letni Jonathan Ball i 12-letni Tim Parry. Wbrew pozorom O'Riordan nie opisywała najnowszych wydarzeń, ale sięgnęła do historii. Piosenka opowiada o powstaniu wielkanocnym, które wybuchło w 1916 roku przeciwko Brytyjczykom.

Wideo Nagła śmierć Dolores O'Riordan, wokalistki The Cranberries (x-news, Press Association)

Wrażenie robił też pamiętny teledysk do "Zombie", w którym Dolores O'Riordan występowała pod krzyżem cała pomalowana na złoto. W teledysku nakręconym przez Samuela Bayera (na koncie miał już wielki przebój "Smells Like Teen Spirit" Nirvany) wykorzystano także ujęcia ze skonfliktowanego Belfastu w Irlandii Północnej - zobaczyć można bawiące się dzieci i brytyjskich żołnierzy patrolujących ulice. "Zombie" podbił listy przebojów, trafiając do pierwszej dziesiątki w kilkunastu krajach, nie tylko w Europie, ale i Australii i Nowej Zelandii.

Clip The Cranberries All Over Now

Płyta "No Need To Argue" na całym świecie rozeszła się w nakładzie ponad 17 mln egzemplarzy. Do tego wyniku nie zbliżyły się kolejne studyjne wydawnictwa The Cranberries. "No Need To Argue" trafiło także na 41. miejsce listy "Superunknown: 50 Iconic Albums That Definied 1994" przygotowanej przez "Guitar World".

40 lat Dolores O'Riordan 1 / 10 W 1990 roku Dolores wygrała przesłuchania na wokalistkę grupy The Cranberry Saw Us. Wkrótce zespół skrócił nazwę do The Cranberries Źródło: arch. AFP udostępnij

Teledysk do kultowego "Zombie" przekroczył właśnie miliard wyświetleń w serwisie YouTube. The Cranberries to pierwszy irlandzki zespół, któremu się to udało. Według danych Louder Sound, "Zombie" jest piątym najpopularniejszym klipem rockowym wszech czasów na YouTube.

"Jesteśmy przeszczęśliwi oraz przekonani, że na twarzy Dolores również pojawił się wielki uśmiech oraz duma. Dziękujemy naszym fanom z całego świata za wsparcie, które otrzymujemy od tylu lat. Mamy nadzieję, że jesteście bezpieczni i że nasza muzyka przynosi Wam nadzieję oraz ukojenie" - skomentował perkusista The Cranberries, Fergal Lawler.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Cranberries o utworze "In The End" materiały prasowe

W kwietniu 2019 ukazał się ósmy i ostatni album The Cranberries, "In The End", na który Dolores, przed swoją tragiczną śmiercią w 2018 roku, zdążyła nagrać wokale. Oficjalna przyczyna śmierci Dolores O'Riordan to utonięcie spowodowane upojeniem alkoholowym.