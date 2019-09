Dolores O'Riordan (The Cranberries): Muzycy nie muszą nigdy dorastać

Irlandzka piosenkarka, wokalistka zespołu The Cranberries, Dolores ORiordan 6 września skończyłaby 48 lat. "Zazwyczaj natchnienie przychodzi w środku nocy, kiedy zasypiam" - mówiła artystka w jednym z wywiadów.

Dolores O'Riordan (The Cranberries) zmarła w styczniu 2018 r. /Jan Kucharzyk / East News

Dolores Mary Eileen O'Riordan (irl. Dolores Ní Ríordáin) urodziła się 6 września 1971 r. w Ballybricken, jako najmłodsza z dziewięciorga rodzeństwa. Wychowywała się w tradycyjnej pobożnej rzymskokatolickiej rodzinie, a imię dostała na cześć Matki Boskiej Bolesnej (María de los Dolores). Pisaniem tekstów muzycznych zajęła się już w wieku 12 lat.



Dolores O'Riordan (1971 - 2018)

Jak sama przyznawała w wywiadach, zaniedbała naukę na rzecz tworzenia muzyki i ostatecznie porzuciła szkołę bez zaliczenia egzaminu końcowego. Do zespołu The Cranberries trafiła po przesłuchaniu, które wygrała i zastąpiła w nim Nialla Quinna.

Kariera zespołu rozpoczęła się od opublikowanego w 1993 r. singla "Linger". Utwór ten w błyskawicznym tempie dotarł do pierwszej dziesiątki amerykańskiej listy przebojów, a sprzedaż płyty w błyskawicznym tempie osiągnęła poziom 2 mln egzemplarzy.

The Cranberries największą popularnością cieszyli się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie" (posłuchaj!), "Linger" (posłuchaj!) czy "Salvation" (posłuchaj!). W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.

"Muzycy nie muszą nigdy dorastać. Wychodzimy na scenę, śpiewamy, wygłupiamy się i dostajemy za to kasę. To bardzo fajna praca" - mówiła Dolores w jednym z radiowych wywiadów.

Clip The Cranberries Linger

"Zazwyczaj natchnienie przychodzi w środku nocy, kiedy zasypiam. Muszę wtedy wstać z łóżka, zejść na dół i zacząć pisać. Zdarza się to o jakiejś trzeciej rano. Jestem prawdziwą nocną sową, zwłaszcza jeżeli chodzi o pisanie piosenek" - wyznała artystka w wywiadzie dla Polskiego Radia.



Zapytana przez dziennikarzy, dlaczego nigdy nie wystąpiła ze słynnym irlandzkim zespołem, czyli U2, Dorores odpowiedziała: "Bardzo ich szanuję i podziwiam, ale zawsze wolałam Depeche Mode i The Smiths. Mój brat jest ich wielkim fanem. Ja nigdy nie myślałam o tym, żeby z nimi nagrywać" - mówiła wokalistka.

Pożegnanie Dolores O'Riordan

W 2004 r. The Cranberries, po nagraniu pięciu bestsellerowych albumów, które w samych Stanach Zjednoczonych sprzedały się w prawie 15 mln egzemplarzy, podjęli decyzję o zawieszeniu działalności, a członkowie zespołu poświecili się karierom solowym. Dolores O'Riordan zaśpiewała m.in. utwór "Ave Maria" w filmie "Pasja" oraz nagrała dwa solowe albumy "Are You Listening?" (2007) oraz "No Baggage" (2009).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dolores O'Riordan The Journey

Wokalistka zmarła nieoczekiwanie 15 stycznia 2018 r. w Londynie, w wieku 46 lat. Ciało O'Riordan znalazła hotelowa sprzątaczka. Dopiero pół roku po jej śmierci ujawniono, że przyczyną śmierci gwiazdy było utonięcie spowodowane upojeniem alkoholowym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Cranberries o utworze "Wake Me When It's Over" Dream Music

Wcześniej do mediów przedzierały się informacje, że wokalistka The Cranberries zmagała się z anoreksją, którą za wszelką cenę próbowała ukryć. Od lat leczyła się też psychiatrycznie, ale stan jej zdrowia nie ulegał poprawie. W 2014 r. prawnicy gwiazdy zdecydowali się wyznać mediom, że u Dolores zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową.

Gwiazda, po 20 latach małżeństwa, rozstała się ze swym mężem, Donem Burtonem, z którym miała trójkę dzieci: Taylora, Molly i Dakotę. Jej życiowe doświadczenia nie pomagały więc w dochodzeniu do psychicznej równowagi.



Symbolicznym utworem, granym przez stacje radiowe po jej śmierci, była piosenka "When You're Gone". Był to singel The Cranberries pochodzący z albumu "To the Faithful Departed". Piosenka została zagrana pod koniec pogrzebu Dolores O'Riordan 23 stycznia 2018 r. W tym czasie większość irlandzkich stacji radiowych grała właśnie ten utwór na swych antenach.

Clip The Cranberries When You're Gone

Na pewno Dolores O'Riordan została zapamiętana jako charyzmatyczna wykonawczyni utworu "Zombie". Był to jeden z największych przebojów w dorobku zespołu The Cranberries. Przebywał na szczycie amerykańskiej listy Modern Rock Tracks przez sześć tygodni i na francuskiej liście Top 50 przez dziewięć tygodni w roku 1995. Singel z tym utworem sprzedany został w 2 mln egzemplarzy. "Zombie" zdobył również MTV Europe Music Awards dla najlepszej piosenki roku 1995.

Wideo Nagła śmierć Dolores O'Riordan, wokalistki The Cranberries

Pod koniec kwietnia ukazał się pożegnalny album "In the End". Znalazło się na nim 11 nowych piosenek z partiami wokalnymi, które zdążyła dograć Dolores O'Riordan przed swoją śmiercią.



Clip The Cranberries Wake Me When It's Over

