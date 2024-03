Według magazynu "People" Folds i Sandall papiery rozwodowe podpisali już w grudniu 2023 roku, a sprawa ich rozstania w tajemnicy pozostawała aż do drugiej połowy marca. Miesiąc wcześniej Folds złożył w sądzie wniosek o separację.

Oficjalnym powodem rozwodu były "różnice nie do pogodzenia".



Ben Folds rozwiódł się po raz piąty. Wiadomo, ile zapłaci byłej żonie

Według dokumentów, które zdobył magazyn "People", Folds będzie musiał pokryć koszty życia swojej eks. W lutym sąd orzekł, że muzyk musi zapłacić byłej żonie 475 tys. za jej wkład finansowy w ich dom w Nashville.

"Niezwłocznie po otrzymaniu wspomnianych funduszy, była żona zrzeknie się wszelkich praw do domu" - czytamy.

To nie wszystko. Folds zapłaci również byłej 650 tys. dolarów w 24 ratach po 27 tys. dolarów na ubezpieczenie jej samochodu. Został również zobowiązany do spłaty 50 tys. dolarów, które Emma Sandall wydała na ich wspólne meble oraz do przelania 210 tys. dolarów australijskich na konto byłej żony.

Pięć małżeństw i pięć rozwodów Bena Foldsa

W 2012 roku Ben Folds, lider zespołu Ben Folds Five, popularnego głównie w latach 90., opisał swoje poprzednie małżeństwa w artykule dla "The Sydney Herald".



Jego pierwszą żoną była Anna Goodman, którą nazywał swoją "najstarszą przyjaciółką". "Poczuliśmy presję, aby coś zrobić ze swoim życiem. Ślub był czymś, co trzeba było odhaczyć" - wspominał. Ich małżeństwo przetrwało pięć lat (1987 - 1992).

"Mieliśmy różne pomysły jako para i różniliśmy się w podejściu do pracy. Nikt nam tego nie wyjaśnił i nie wiedzieliśmy, jak znaleźć równowagę. Gdy się rozstaliśmy, osiągnęliśmy w życiu wiele sukcesów" - komentował.

Opisując swoje drugie małżeństwo z Kate Rosen, Folds nazwał się "beznadziejnym romantykiem". Po krótkim związku wziął trzeci ślub z Frally Hynes, z którą spędził razem 7 lat i miał z nią bliźnięta - Louisa Francisa i Gracie Scott (która również została kompozytorką).

W 2006 roku Folds ożenił się po raz czwarty. Tym razem z Fleur Stanbrook. Ich małżeństwo rozpadło się w 2012 roku. Po czwartym rozwodzie muzyk przyznał, że choć uwielbia ideę bycia po ślubie, to nie jest dla niego.

W 2015 roku udzielił wywiadu magazynowi "Billboard", w którym mówił wprost: "Wstydziłem się swojej decyzji. Co za idiota bierze ślub po raz drugi, jeśli za pierwszym razem się nie udało? Przy czwartym jest już coś w stylu: 'ten facet to kretyn'". To nie powstrzymało muzyka od piątego małżeństwa i piątego rozwodu. Z Emmą Sandall, baletnicą Royal Ballet, był od stycznia 2017 roku.