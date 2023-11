Tym razem aukcja nie jest aktem zemsty. Komentując w rozmowie z “Page Six" zaplanowaną na grudzień sprzedaż Orianne Cevey tłumaczy tym, że obecnie mieszka w zdecydowanie mniejszym domu, w związku z czym nie ma miejsca, aby trzymać wszystkie rodzinne pamiątki. “Z ciężkim sercem rozstaję się z tymi przedmiotami. To jedne z najcenniejszych rzeczy, które były obecne w naszym domu, w naszej rodzinie. Ale nie mam gdzie ich trzymać" - przyznała.

W ramach aukcji organizowanej przez Kodner Auctions będzie można nabyć przedmioty należące do Cevey. Mowa o torebkach Chanel, kreacjach i biżuterii. Jednak to, co może przyciągnąć uwagę kolekcjonerów to przedmioty związane z jej byłym mężem. Pośród nich znalazł się chociażby fortepian Phila Collinsa. Instrument może zostać sprzedany za kwotę 100 tys. dolarów, ale jego wartość sentymentalna jest o wiele większa. To właśnie ten instrument służył w domu Collinsów do rodzinnego muzykowania i to właśnie na nim starszy syn pary uczył się gry.

Reklama

Kolejną perełką, która w trakcie grudniowej aukcji trafi pod młotek jest szafa grająca. Prezent z okazji ślubu, który wręczył im menedżer piosenkarza. Szacuje się, że za sprzedaż wszystkich wystawionych na aukcję przedmiotów Orianne Cevey może zainkasować od ponad 2 do nawet 4 milionów dolarów. Jednak już teraz wiadomo, że znaczna część zysków z aukcji zostanie przekazana na cele charytatywne. Beneficjentem będzie fundacja “Never Give Up", która wspiera osoby dotknięte rdzeniowym zanikiem mięśni i ich opiekunów.

Najdroższy rozwód w historii

Można powiedzieć, że ta aukcja to swoista kropka nad “i", która wieńczy bardzo burzliwe małżeństwo Phila Cillinsa i Orianne Cevey. Para poznała się w 1994 roku w Szwajcarii, podczas jego trasy koncertowej. Wówczas Cevey pracowała dla muzyka jako tłumaczka i pomagała mu w trakcie wywiadów oraz spotkań z fanami. Służbowe spotkania szybko zamieniły się w prywatne schadzki, zakończone płomiennym romansem, który para przypieczętowała ślubem w 1999 roku.

Zdjęcie Phil Collins z byłą żoną / Gustavo Caballero / Getty Images

W 2006 roku ich małżeństwo przeszło do historii i zakończyło się najdroższym wówczas rozwodem w historii - Cevey otrzymała od muzyka 25 mln funtów. Głośny rozwód nie był jednak finałem miłosnych perypetii byłych małżonków. Postanowili oni bowiem wrócić do siebie po 10 latach.

Koncert Genesis w Berlinie (7.03.2022) 1 / 5 Wychudzony i zmęczony Phil Collins podczas koncertu w Berlinie, 7 marca 2022 roku. Źródło: Getty Images Autor: Gina Wetzler/Redferns

Próba naprawienia ich związku okazała się stratą czasu. Cevey miała problem z dotrzymaniem wierności muzykowi i... próbowała wraz z nowym partnerem przejąć willę Collinsa na Florydzie. Dopiero sądowy nakaz zmusił ją w 2021 roku do jej opuszczenia, co później stało się powodem sporu o pieniądze ze sprzedaży domu