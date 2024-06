Travis Scott to 33-letni amerykański raper, który znany jest nie tylko ze swojego muzycznego dorobku, lecz także ze związku z celebrytką Kylie Jenner. Para nie jest razem od stycznia 2023 r., jednak łączy ich wspólna przeszłość oraz dzieci. Mają bowiem razem dwójkę pociech - Stormi i Aire. Muzycznie artysta rozwija swoją karierę od 2009 r. Ma obecnie na koncie cztery albumy studyjne, z których pochodzą takie hity, jak "goosebumps", "Sicko Mode" czy "MY EYES". Był wielokrotnie nominowany do prestiżowych nagród Grammy oraz do nagrody BET Awards.

Reklama

Amerykański raper został aresztowany

W czwartek, 20 czerwca, Travis Scott został aresztowany i przewieziony przez funkcjonariuszy do więzienia hrabstwa Miami-Dade. Raper został zatrzymany o godzinie 4:35 nad ranem czasu amerykańskiego. Incydent, przez który została wezwana policja miał miejsce na przystani. Muzyk miał tam posprzeczać się z właścicielem jednego z jachtów.

Travis Scott był agresywny i wulgarny

Travisowi zostało postawionych kilka zarzutów. Miał on wtargnąć na teren prywatny oraz zakłócać spokój, będąc w stanie nietrzeźwości. Jak relacjonuje stacja WSVN artysta kłócąc się z właścicielem jachtu "stał się agresywny, krzyczał, był wulgarny".

Po aresztowaniu Travisa Scotta wpłacono za niego kaucję wysokości 650 dolarów. Amerykańskie media próbowały skontaktować się z przedstawicielami rapera, aby uzyskać oświadczenie i relację z ich strony, jednak nie uzyskano żadnej informacji.

Co z koncertem Travisa Scotta w Krakowie?

Raper ma zaplanowany koncert w krakowskiej Tauron Arenie na 2 lipca 2024 r. Ma wystąpić w ramach trasy koncertowej promującej najnowszy album - "Utopia - Circus Maximus World Tour". Jak na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji ze strony muzyka i jego przedstawicieli, dotyczących nieszczęsnego zdarzenia. Nie wiadomo więc, czy przewinienia Travisa wpłyną na jego występ w Polsce.