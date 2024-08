Znany prezenter wyznał to na wizji. Był zakochany w Nataszy Urbańskiej

Natasza Urbańska z pewnością może pochwalić się licznym gronem adoratorów. Jurorka "The Voice Kids" od lat jest jednak związana z Januszem Józefowiczem i choć media nieustannie próbują ich skłócić, to ich relacja pozostaje nienaruszona. Okazuje się, że niegdyś nie było to na rękę samemu Marcinowi Prokopowi. Dziennikarz TVN-u wyznał, że był zakochany w Nataszy Urbańskiej.