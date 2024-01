Znamy przyszłość słynnego polskiego festiwalu. Fani nie będą zadowoleni

Festiwal Legend Rocka to jedna z nabardziej znanych imprez tego rodzaju w Polsce. Festiwal rockowy odbywa się od 2007 roku (z pandemiczną przerwą w 2020 roku) w amfiteatrze położonym na pograniczu miejscowości Strzelinko i Zamełowo nieopodal Słupska. Inicjatorem koncertów jest Mirosław Wawrowski, który zarządza także kompleksem hotelowym Dolina Charlotty.

Fani imprezy zawsze mogli liczyć na znane rockowe nazwiska - w przeszłości wystąpili tam m.in. John Fogerty, Alice Cooper, Deep Purple, Hollywood Vampires, The Doors of 21th Century czy Billy Idol.

Znamy przyszłość Festiwalu Legend Rocka. Fani nie będą zadowoleni

Miłośnicy rockowych brzmień zawsze mogli liczyć na to, że odbywająca się na przełomie lipca i sierpnia impreza spowoduje przyjazd do Polski znamienitych, rockowych artystów. W tym roku będzie inaczej, bo organizatorzy zamiast zapraszać uczestników do amfiteatru, chcą znaleźć nieco miejsca na bieżące remonty, m.in. rozbudowę koncertowej przestrzeni.

"Zmieniamy się dla Was... W związku z dużą ilością zapytań informujemy, że w tym roku niestety nie zorganizujemy żadnego koncertu w ramach naszego festiwalu. Nasza decyzja spowodowana jest rozpoczęciem prac modernizacyjnych oraz rozbudową amfiteatru. Dzięki większej powierzchni będziemy mogli gościć jeszcze więcej gwiazd światowego formatu. Nie możemy się już doczekać tych fenomenalnych koncertów" - piszą organizatorzy.

Już teraz chcą jednak szykować fanów imprezy do kolejnych jej odsłon i pytają: "Czyj koncert jako pierwszy chcielibyście zobaczyć po tej przerwie?".

Wśród nazw typowanych przez fanów pojawiają się największe zespoły rockowe, które aktualnie wyprzedają stadiony na całym świecie, jak Metallica czy Aerosmith, ale także wyjątkowi artyści, charakterystyczni dla rocka lat 60./70. i 80., z których część nigdy nie występowała w Polsce, m.in. Roger Hodgson (Supertramp), Sammy Hagar, Lynyrd Skynyrd, Jeff Lynne, The Eagles czy Patti Smith.